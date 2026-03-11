Sonos Play y Era 100 SL: el gigante del audio se renueva con parlantes portátiles

Sonos ha presentado sus nuevos altavoces Sonos Play y Sonos Era 100 SL, pensados para disfrutar del sonido en cada rincón, con nuevas opciones de conectividad diseñadas para reforzar su sistema de audio conectado con mayor versatilidad, sonido optimizado y nuevas opciones de uso dentro y fuera del hogar, en el caso del altavoz portátil Sonos Play.

La compañía ha dado a conocer a los nuevos integrantes del ecosistema Sonos, las primeras novedades desde 2024, como parte de su renovado compromiso con el sistema de audio, ideados para ofrecer un sonido “potente” y ampliar el ecosistema de escucha conectada entre distintas estancias de forma sencilla.

Sonos Play

En este sentido, el nuevo altavoz inalámbrico Sonos Play llega como “el altavoz más versátil de la marca”, diseñado para integrarse en el sistema del hogar y “acompañar” a los usuarios allá donde vayan, como ha explicado la tecnológica en un comunicado.

Esto se debe a que basta con conectarlo a una misma red WiFi para agrupar su sonido con otros altavoces Sonos en distintas estancias. Igualmente, también permite vincular dos altavoces Sonos Play para crear una experiencia estéreo, como ha explicado la tecnológica en un comunicado.

El Sonos Play es el nuevo parlante portátil de la compañía

A estas opciones de conexión se le suma que, por primera vez, estos altavoces también permiten agrupar varios dispositivos Sonos cuando se está fuera del hogar, utilizando conexión Bluetooth en lugar de recurrir a redes WiFi. Para ello, basta con vincular un Sonos Play a un smartphone y mantener presionado el botón de ‘Play/Pausa’ en hasta tres altavoces Sonos Play o Move 2 adicionales. Tras ello, comenzarán a reproducir el sonido de forma conjunta.

En lo relativo al sonido, este nuevo altavoz incluye tecnología de calibración automática Trueplay, con lo que es capaz de ajustar el sonido a las condiciones de cualquier entorno para optimizarlo, dado que es una opción pensada para utilizarse en diferentes ambientes o espacios.

A pesar de sus múltiples opciones de conexión y movilidad, Sonos Play dispone de una base de carga que se puede mantener fija en una estancia para “asignarle un lugar propio en el hogar”. No obstante, cuenta con una batería que asegura hasta 24 horas de autonomía para su uso en cualquier lugar e, incluso, permite utilizarse para cargar el móvil. Se ha de tener en cuenta que esta batería es reemplazable para asegurar una vida útil prolongada.

Siguiendo esta línea, a la hora de transportarlo, dispone de una anilla extraíble de silicona que facilita su traslado cómodamente. Así, su diseño se completa con un cuerpo “robusto” que cuenta con una certificación IP67 de resistencia al agua. Este altavoz se ha presentado en negro y blanco con una forma cilíndrica ovalada.

Para gestionar y configurar los altavoces, Sonos Play es compatible con indicaciones de voz y asistentes de IA, así como con Spotify Connect, Apple AirPlay 2 o la propia aplicación de Sonos, de cara a unificar la experiencia en cada hogar.

Sonos Era 100 SL

Sonos también ha presentado su nuevo altavoz Sonos Era 100 SL, que ha sido ideado para ofrecer una forma “más sencilla y accesible” de iniciar un sistema de audio Sonos en el hogar.

Este altavoz está equipado con un conjunto de funciones optimizadas para ofrecer un sonido “sólido y envolvente por sí solo”. Sin embargo, también permite añadir otros dispositivos para una configuración estéreo o como parte de una experiencia de cine en casa.

Un parlante Sonos Era 100 SL

También cuenta con un diseño de forma cilíndrica, pero es más grande en comparación con el Sonos Play y está pensado para instalarse en un espacio de forma permanente. Además, en este caso no cuenta con micrófono, por lo que no atiende interacciones por voz.

Cabe destacar que, tanto Sonos Play como Era 100 SL, han sido calibrados con la ayuda de los miembros del Sonos Soundboard, un grupo de expertos líderes de las industrias de la música y el cine que colaboran para ofrecer un sonido fiel a la intención del artista. Así, ambos altavoces permiten disfrutar de música, pódcast, series y películas de entre más de 100 servicios de streaming.

“Creemos que una gran experiencia sonora no debería empezar de cero cada vez que añades algo nuevo, sino mejorar. Sonos Play y Era 100 SL son una clara expresión de lo que Sonos hace mejor: crear productos aparentemente sencillos, pero increíblemente poderosos gracias al sistema que los respalda”, ha subrayado al respecto el director ejecutivo de Sonos, Tom Conrad.

Los nuevos altavoces Sonos Play y Sonos Era 100 SL ya están disponibles en preventa por 299 dólares y 189 dólares respectivamente. Sonos los lanzará oficialmente a nivel global el martes 31 de marzo.

Adiós al dispositivo de streaming multimedia

Además de estas novedades, Tom Conrad también ha compartido las razones por las que la compañía decidió cancelar el desarrollo y lanzamiento de su dispositivo de reproducción de video en streaming con nombre interno Pinewood, tal y como ya se dio a conocer en marzo del pasado año.

En una entrevista con Bloomberg, en la que Conrad ha compartido su experiencia en Sonos desde que asumió su papel como CEO, el directivo ha manifestado que su primer decodificador, que estaba planteado como uno de sus principales lanzamientos tras enfrentarse a los diversos problemas generados por la actualización fallida de su aplicación, no podía salir adelante por no contar con “suficientes recursos de software para ejecutarlo bien”.

Se trata de la primera vez que Conrad ha reconocido oficialmente el proyecto Pinewood. Sin embargo, ha explicado que, aunque tenían una fecha de lanzamiento prevista, se tuvo que cancelar porque no había “un plan para contar con el personal suficiente” e, incluso si se hubiesen mantenido en el objetivo original, el dispositivo de transmisión “no saldría ahora”.

Este dispositivo habría supuesto la entrada de Sonos en el sector de video, al tratarse de un decodificador pensado para competir con productos como el Apple TV 4K y otros dispositivos para contenido en streaming del estilo.

Durante la entrevista, el CEO ha subrayado igualmente que lo esencial para Sonos era centrarse específicamente en restaurar el rendimiento de su software, de cara a asegurar un buen funcionamiento de su ecosistema, priorizar la calidad y la fiabilidad y evitar posibles errores como lo ocurrido con su aplicación rediseñada.