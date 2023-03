Cinthia Fernández estalló contra los padres del colegio al que van sus hijas: “¿No les da asco?”

escuchar

Cinthia Fernández se enojó con los padres de los niños que comparten colegio con sus hijas e hizo su descargo luego de que las pequeñas Charis, Bella y Francesca volvieran de los primeros días de clases con piojos en la cabeza. A través de historias de Instagram, la modelo apuntó contra los adultos y los invitó a reflexionar sobre ello.

Este primero de marzo, los niños volvieron a la escuela y la modelo aprovechó la ocasión para hacerle un tratamiento contra los piojos, luego de haberlas llevado a la colonia de vacaciones.

Sin embargo, al segundo día de colegio, Cinthia se estalló de furia al notar que sus hijas volvieron con piojos e hizo su descargo a través de las redes sociales, espacio en el cual muestra cada anécdota de su vida ante sus miles de seguidores.

La indignación de Cinthia Fernández con el contagio de piojos de sus hijas Instagram: @cinthia_fernandez_

“¿Pueden entender que antes de arrancar el colegio les hice tratamiento de piojos y a los 2 días vuelven así?”, escribió en la primera historia junto a una imagen de un papel con los parásitos. La modelo roció la cabellera de sus hijas con agua y vinagre, una receta casera que se utiliza hace muchos años.

En la segunda imagen, recopiló más insectos y explicó su indignación: “De verdad no puedo entender que las madres y los padres, antes de empezar las clases, no despiojen a los chicos. De un día a otro me vuelven así, cuando les hice un tratamiento para limpiarlas de las colonias. ¿Posta no les da asco? ¿No se fijan si sus hijos se rascan?”.

No obstante, la indignación pasó y Cinthia Fernández mostró cómo fue el proceso con un video acelerado del tratamiento casero en su segundo día y con la canción infantil de Pica-Pica llamada “Pi Pi Pi Piojos”. En el fragmento se ve a la pequeña con el uniforme bordo del colegio, mientras su madre se toma el tiempo para pasarle un peine fino.

Además, compartió un diálogo con una de las chicas. “Para mí olés a ensalada mixta”, le dijo Cinthia a su hija. “No, tiene olor a caca de unicornio muerto”, se quejó y la madre le respondió: “Con esto no se te va a subir ni un piojo más”.

El mal momento de Cinthia Fernández en la calle al salir del trabajo

Días antes al comienzo de las clases, la modelo también mostró su enojo en las redes sociales luego de que el conductor de un auto estacionara muy pegado al vehículo de ella y le provocara un daño en la chapa.

El mal momento de Cinthia Fernández en la puerta del canal: “Me reventó el auto y huyó”

“Tengo mucha bronca, porque un forr… no hay otro adjetivo para describirlo, me chocó el auto. Yo estaba estacionada en la puerta del canal, mandando un último mensaje desde mi celular para después ponerme a manejar. Un auto se estaciona en doble fila, creyendo que eso es correcto, muy cerquita mío, el pasajero abrió la puerta y me reventó el auto”, inició Fernández.

“Yo no entendía en qué cabeza le cabe que creyó que iba a poder bajarse en ese huequito que había entre un auto y otro”, comentó Cinthia y agregó: “Quise pedirle los datos para el seguro, pero huyó. Así que voy a dejar el nombre y la patente de este hijo de p… Obviamente, voy a iniciar las acciones correspondientes”. Antes de darle cierre al video, sentenció: “Pienso escrachar a este zángano que no me quería pasar los datos del seguro. ¿Lo tendrá en regla al auto? No sé, porque traslada a personas, pienso que lo tiene en regla. Me dice la gente del seguro que es muy común esto”.

