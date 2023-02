Cinthia Fernández estalló tras el veredicto por la muerte de Lucio Dupuy: “Todos queríamos verlas sufrir”

escuchar

Tras varias semanas en las que el nombre de Lucio Dupuy se hizo presente tanto en los medios como en las redes sociales junto a incontables pedidos de justicia, este jueves 2 de febrero al mediodía, el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa dio el veredicto en el que declararon a la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, y a su pareja, Abigail Páez, culpables del homicidio. Durante las horas siguientes, fueron muchas las celebridades que se pronunciaron al respecto y, entre ellas, se destacó el duro pedido de Cinthia Fernández.

El 26 de noviembre del 2021 se conoció el homicidio de Lucio Dupuy, el niño de cinco años que murió tras meses de maltratos de parte de su madre y su novia en La Pampa. El juicio contra las dos acusadas comenzó a inicios de 2023 y, una vez terminada la fase oral del juicio, el 2 de febrero se dio a conocer el veredicto.

Magdalena Espósito Valenti, madre del niño, fue declarada autora del delito de homicidio triplemente calificado y fue absuelta por abuso sexual. Por su parte, Abigail Páez, su pareja, fue declarada culpable por el homicidio doblemente calificado y por abuso sexual agravado.

Aunque la indignación y el repudio que provocó el asesinato de Lucio fueron dos emociones que estuvieron presentes en el público general a lo largo de todo el juicio, en el día de la fecha hubo un hecho en particular que avivó aún más dichos sentimientos.

Durante la lectura del veredicto, ninguna de las acusadas estuvo presente en la sala de audiencias del Tribunal. Tanto Valenti como Páez aguardaron la decisión en el el Complejo Penitenciario Nº1 de San Luis, en el que se encontraban detenidas.

Sobre esto, Cinthia Fernández -quien comentó el caso en repetidas ocasiones- compartió un duro descargo en sus Historias de Instagram, en el que reclamó que la condena, la cual se conocerá en los próximos días, sea la pena perpetua.

“Siguen haciendo todo mal dándoles el beneficio de no recibir la sentencia presencialmente. Todos queríamos ver a esas dos mie...das sufrir”, escribió, sobre una foto del niño junto a la leyenda “Justicia por Lucio”. Y continuó: “Ojalá lleguen pronto videos de bienvenida en la cárcel”. Para cerrar, disparó: “Y a falta de pena de muerte, ojalá hoy y el lunes sea justicia = perpetua”.

Así, se sumó al pedido de otras figuras del espectáculo, como Eugenia “la China” Suárez quien, en un escrito publicado en su respectiva cuenta, expresó: “Deseo con todo mi ser, que estas dos no salgan nunca más, que no cumplan su condena juntas en una misma celda, que al final era lo que más querían, no separarse. Les deseo lo peor, sí, lo peor. Y no me vengan con que no hay que desear el mal, a veces no se necesita ser correcto, se necesita tener sangre en las venas y un poco de sentido común”.

El 13 de febrero a las 8 de la mañana tendrá lugar una nueva audiencia, en la que se dará lectura al fallo condenatorio y a sus fundamentos.

