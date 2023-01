Cinthia Fernández incomodó a Christian Sancho con una pregunta en vivo: “No se puede”

escuchar

Mar del Plata se convirtió en uno de los destinos turísticos más elegidos para pasar el verano. Las playas, las opciones nocturnas y la oferta de entretenimiento es amplia. En ese contexto, la flamante pareja que conforman Christian Sancho y Celeste Muriega, dio una entrevista con Nosotros a la mañana (eltrece) donde además de hablar de su relación y de los planes de pasar por el altar, se refirió a la temporada teatral que están teniendo con Sex, viví tu experiencia.

No obstante, en medio de la charla se vivió un incómodo momento. Desde el estudio, Cinthia Fernández interrogó al actor con respecto a la situación con su expareja Vanesa Schual, madre de su hijo menor, y el acuerdo económico que hicieron por el bienestar del menor. Cabe recordar que amos debieron recurrir a la justicia para manejar las cosas e incluso, meses atrás, Pablo Layus, contó en Intrusos, que ella lo acusó de llevarse todos los ahorros que compartían.

En medio de la entrevista y mientras hablaban de su romance y de su futuro casamiento, Fernández intervino y se dirigió pura y exclusivamente al modelo. “Quiero preguntarte cómo está tu situación actual con tu exmujer, porque tengo entendido que no estabas pasando alimentos hasta el mes de noviembre, que la justicia te puso un provisorio”, lanzó.

Christian Sancho le respondió a Cinthia Fernández

“Eso es totalmente falso”, contestó rápidamente Sancho y en la misma línea agregó: “Te voy a responder porque sos vos y porque es el programa del Pollo. Este tema no lo hablo en televisión porque no se puede hablar. Hay una medida cautelar a partir de todo lo que pasó, porque no era cierto lo que se decía. La justicia falló a nuestro favor, a favor mío y de mis abogados y de lo que habían pedido”.

Cinthia Fernández y Christian Sancho protagonizaron un tenso momento durante un móvil (Foto: Captura de video)

A pesar de esta respuesta, la panelista del programa insistió con sus preguntas: “¿Vos le pasás 50 mil pesos?”. Desde Mar del Plata y con su pareja al lado, él comentó: “No voy a hablar ni de mi hijo, ni de mí, ni de nadie”. En medio del ida y vuelta intervino un el conductor del programa, y de modo tajante precisó: “Ya está, si no se puede hablar, no se puede hablar”.

“Es un juzgado que no va solamente en la provincia, sino también en capital. A partir de eso lo único que te puedo decir es que la justicia falló a mi favor, cumplo con lo que dice el juzgado. Siempre cumplí con todo. Si yo pedí eso y la justicia falló a mi favor, yo no voy a hablar”, enfatizó Sancho para dar por finalizado el tema, al mismo tiempo que la panelista le consultaba si pagaba la obra social.

A pesar de las negativas, Fernández continuó con el interrogatorio y la situación del móvil comenzó a ponerse tensa. “¿Pero qué significa? Porque te pusieron un provisorio”, le remarcó. Pero, una vez más, el Pollo Álvarez tomó la palabra para que su compañera diera por finalizado el tema: “No quiere hablar, Cinthia”. Si bien no volvió a preguntar, le retrucó: “Hay una mujer del otro lado que supuestamente no recibe la cuta por alimentos”.

Durante la entrevista, Christian Sancho se refirió a la cuota alimentaria de su hijo (Foto: Captura de video)

En medio de tensión que se sintió en el aire y tras el incómodo intercambio, el actor hizo un último comentario y negó los dichos de la bailarina: “No hay nada provisorio, no voy a hablar porque hay muchas mujeres que están mirando y que lamentablemente no reciben esta cifra. No voy a hablar de plata porque es mucho el dinero que paso y me daría cosa por muchas mujeres que no reciben ese dinero y la realidad es otra”.

LA NACION