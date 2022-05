Cinthia Fernández sorprendió en las redes al mostrar su fetiche: “No los tengo contados”

Cinthia Fernández utilizó su cuenta de Instagram para mostrarle a sus más de 5 millones de seguidores el lujoso vestidor de su casa y la gran colección de zapatos que tiene. “Este es mi stock”, sostuvo la bailarina y panelista que también filmó sus mejores carteras para el deleite de los usuarios.

“Voy a confesar una cosa: me encerré acá en este vestidor que ustedes aman. ¡Cómo aman este vestidor! Vamos a chusmearlo, si quieren, juntos”, dijo Fernández mientras apuntaba con la cámara de su teléfono celular a cada rincón del ambiente. “Este es mi stock de zapatos y carteras, los bolsos deportivos los tengo en otro lado”, aclaró y reveló que su marca favorita de accesorios es Juanita Jo.

Cinthia Fernández sorprendió en las redes al mostrar la gran cantidad de zapatos que tiene

En el video se pueden observar decenas de pares de zapatos de todo tipo: con taco aguja, chatos, stilettos, sandalias, botas, deportivos, para fiestas e incluso para bailar. Además, se alcanzan a ver varias carteras y mochilas de diferentes estilos. “Todavía nos queda pendiente para algún día este juego de adivinar cuántos zapatos (tengo)”, dijo la mamá de las gemelas Bella y Charis, de 8 años, y de Francesca, de 7. Además, reconoció que nunca hizo la cuenta.

“Yo en realidad no sé cuántos zapatos tengo, no los conté”, aseguró Cinthia. “Un día lo vamos a hacer, pero vamos a poner de premio algo groso”, prometió la panelista de Momento D (eltrece). “Lo vamos a dejar manteniendo un mes, tipo esos juegos de televisión”, explicó.

Cinthia Fernández impactó a sus seguidores con un video desde su vestidor

La idea de hacer un juego con sus seguidores y la cantidad de zapatos que tiene en su vestidor la tuvo hace algunas semanas, cuando a través de sus historias publicó otro video desde la intimidad de su hogar a pedido de sus seguidores. “Siempre me piden que les recorra esto”, aseguró Fernández y comenzó a filmar con su cámara el ambiente que armó especialmente en su departamento. “Siempre me piden que les muestre un poco el vestidor y yo no se los muestro. Pero un día, en el house tour se los voy a mostrar”, prometió.

En un breve paseo, la ex de Matías Defederico mostró cómo tiene organizado el vestidor por sectores. “De este lado tengo por ejemplo, ¿ven?, todo lo que es botas e invierno”, explicó señalando el ala izquierda y reveló que ese lugar antes era un balcón. “Esto era un balcón. Increíble. No saben el cambio”, sostuvo y agregó una foto de cómo se veía antes ese ambiente.

Otro video de Cinthia Fernández desde su vestidor

“Y acá tengo todo lo que es sandalias”, continuó mostrando Fernández y señaló los estantes ubicados en la parte derecha del vestidor. La bailarina explicó además que hace mucho tiempo hizo “como un refresh de zapatos”, según definió. En otras palabras, donó una gran cantidad de pares que ya no usaba y se compró nuevos. “Uso taco fino, no uso más plataforma”, precisó. Y recordó que regaló “como tres bolsas llenas de zapatos”. Ahí fue cuando tuvo por primera vez la idea de desafiar a sus seguidores a que adivinen cuántos pares tiene actualmente.