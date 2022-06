Matías Defederico reveló la razón por la que se casó con Cinthia Fernández: “Fue por algo puntual”

La interminable discusión entre Matías Defederico y Cinthia Fernández parece no tener fin. Desde su escandalosa separación en 2016, y con tres hijas en común, la lista de reclamos y acusaciones por parte de ambos es amplia. Ahora, y tras un nuevo conflicto que tiene relación sobre el vínculo que él mantiene en la actualidad con Charis, Bella y Francesca, el exfutbolista rompió el silencio en Secretos Verdaderos (América TV) y habló sobre su relación con la mediática. Entre las cuestiones que hizo hincapié, reveló el motivo por el cual se casó con ella en el año 2015 y sostuvo que la celebración se llevó a cabo por una peculiar razón.

Sin vueltas, el conductor del programa, Luis Ventura, le preguntó: “¿Porqué te casaste, por un capricho o error?”. Tras el interrogante, Defederico admitió que se realizó por un hecho que tiene relación con una mudanza que la familia tenía que hacer al extranjero por su trabajo. “Mi casamiento fue por algo puntual”, lanzó. Y profundizó: “Me iba a Turquía. Primero viajé a hacerme la revisación que tenia que pasar para firmar el contrato. Tenía una semana de vacaciones, y ahí fue cuando me casé, por la visa”.

Matias Defederico con Luis Ventura

Tras su declaración, el conductor le pidió más información al respecto: “¿La visa te daba el salvoconducto para entrar al mercado turco?”, consultó. Entonces, Defederico aclaró: “A mi familia”.

En ese momento, prosiguió a explicar un hecho que tuvo lugar unos años antes en un país de medio oriente. “Al no estar casado, la familia no se podía quedar. Intenté casarme en Emiratos Árabes, pero fue muy difícil, muy complicado. Después fui a jugar a Nueva Chicago y, a los seis meses, me salió la propuesta en Turquía, que fue cuando decidí eso (casarse). Tenía 2 años de contrato, con opción a un tercer año más”, explicó.

Luego de esta revelación, Ventura le preguntó sobre el hogar de 600 mil dólares donde viven sus hijas junto a Cinthia Fernández, en un exclusivo country de zona norte. “Alguien que hoy vive de una barbería y del alquiler de una propiedad, ¿cómo le deja a unas hijas una propiedad con tanto valor? ¿De dónde salió ese dinero que pusiste billete sobre billete?”. Ante esa pregunta, Defederico explicó: “Fue de mi plata que había hecho en Brasil, cuando estuve en Corinthians”. Además, dijo que la casa está a su nombre, como bien ganancial.

Cinthia Fernández y Matías Defederico se casaron en el año 2016 Archivo

Si bien su separación se llevó a cabo en 2016, el conflicto mediático comenzó en 2018. En aquel año, Fernández le hizo un juicio al denunciar que él no le pasaba la cuota alimentaria, y así comenzó esta batalla que aún no tiene solución. Sumado a ese conflicto, la panelista de televisión reveló en varias oportunidades que sufrió episodios de violencia de género, realizó descargos en las redes sociales sobre el dinero que él le debía y le reclamó por no estar presente con el cuidado de las pequeñas. En tanto, Defederico también alzó la voz: dijo que ella no lo dejaba ver a sus hijas y que manipulaba la situación para mostrarse como la víctima.

El conflicto más reciente entre ambos tiene como protagonistas a Fernández y a Analía Frascino, la madre del exdeportista, quien fue al programa A la tarde (América) y allí sostuvo que su hijo nunca la amó y que, por esa precisa razón, busca venganza. En la entrevista, la catalogó de mala madre, la acusó de querer sacarle dinero a Defederico y dijo que Cinthia había querido interrumpir el embarazo de Francesca, su última nieta.

La bailarina le respondió en una de las ediciones más recientes del ciclo conducido por Karina Mazzoco y se defendió de todas las acusaciones. Allí, habló de su vínculo con su exsuegra y la relación que mantiene hasta el día de hoy.

Cinthia Fernández apuntó contra la madre de Defederico con una dura acusación

“Ella dice que quise abortar a mis hijas… Usted pasó el límite, señora. Usted que me quemó la cabeza para que yo aborte a mi hija”, lanzó. Por otro lado, agregó: “Usted es una nefasta, señora, dijo que mi tercera hija le cag… la carrera a su hijo. Voy a sacarle hasta las ganas de vivir. No se preocupe que de usted me voy a encargar en la Justicia y la vida también”.

Tras desmentir los dichos de Frascino, realizó una acusación en contra de ella. “Usted, la que puso un fémur de hueso humano en la puerta de mi casa porque vive haciendo gualichos con ese señor Tata, ¿o no? Entraba al living de su casa y su exmarido estaba degollando gallinas”, aseveró.