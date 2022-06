L-Gante sigue con el sorteo de un millón de pesos, pero sin fecha a la vista: “Al que le toca, le toca”

L-Gante se convirtió en tendencia en las últimas horas por el sorteo de un millón de pesos que anunció en abril y que continúa promocionando a través de las redes sociales. “Les comento, para el que no sabe, que sigo con la movida”, sostuvo el cantante de cumbia en una nueva historia que se viralizó de inmediato.

El músico explicó que se unió a una empresa de criptomonedas para llevar a cabo esta iniciativa y dejó un enlace en sus historias destacadas para los interesados en participar. No es la primera vez que una celebridad o influencer hace una alianza con este tipo de empresas: Marcelo Tinelli, Zaira Nara, Silvina Escudero, Darío Barassi, Yao Cabrera, Jimena Barón, Pampita, Alejandro Marley Wiebe, Candelaria Tinelli, Yanina Latorre y Nicolás Occhiato son algunas de las personas que promocionaron en sus redes a diferentes criptomonedas.

L-Gante sortea un millón de pesos

Hace dos meses, cuando sorprendió a sus seguidores con la noticia del sorteo, el interprete de “Tinty Nasty” dijo que quería repetir una acción anterior, cuando regaló un iPhone entre los usuarios de Instagram, pero que esta vez sería con dinero en efectivo. Si bien el músico ya regaló plata a bordo de un auto en movimiento, en esta ocasión dijo que lo haría a través de un sorteo en el que podrían participar todos los interesados. “Habilito $1.000.000 de sope (sic) ¡A jugar!”, indicó en esa primera publicación.

“Buenas, gente. ¿Todo bien? No sé si todos estarán enterados de que la semana pasada regalamos un iPhone 13 acá desde el perfil. A raíz de eso se me ocurrió [algo]. Tengo ganas de regalar $1 millón en la Argentina”, contó el músico. En esa línea, deslizó que todavía no tienen las bases y condiciones establecidas para llevar adelante el sorteo, por lo que le pidió a sus seguidores que se mantengan alertas para cuando tenga información confirmada. “Hasta ahora te dejo esa data. Estate atento. Chequeá la info ahí”, agregó el músico de General Rodríguez.

L-Gante anunció que piensa regalar un millón de pesos en la Argentina

Semanas atrás, L-Gante también había despertado polémica al regalar dinero desde una caravana de autos. El músico brindó un show en Añatuya, Santiago del Estero, y tras el espectáculo salió a las calles con sus colaboradores, con quienes hizo la maniobra. Las imágenes que duran casi cinco minutos fueron compartidas en sus redes sociales y lo muestra al cantante colgado del vehículo en el que viaja, mientras arenga a quienes lo siguen en moto para que toquen bocina y se acerquen al vehículo.

Con el auto sobre la marcha y mientras la gente lo sigue enloquecida, L-Gante le pidió al conductor que bajara la velocidad para ponerse a repartir billetes de 500 pesos entre sus fanáticos. El artista entregó un puñado de billetes con sus propias manos a todos aquellos que se acercaron a la caravana, pero también hubo ocasiones en las que tuvo que lanzarlo al aire y dejar que se los lleve el viento. Días después sorteó entre sus seguidores un teléfono de última generación, cuya ganadora resultó ser una chica de Alta Gracia, Córdoba.

El video de la caravana que compartió L-Gante

Todas estas acciones le han permitido al músico acercarse aún más a sus seguidores, con quienes intenta mantener una estrecha relación desde que su nombre comenzó a popularizarse. Por otra parte, el cumbiero se involucra en los temas de coyuntura y las propuestas que surgen en las redes sociales, como la de Santiago Maratea de recaudar fondos para pagar la deuda externa. En esa oportunidad, el influencer calculó que si cada argentino pone 20 mil pesos se pagaba la deuda, pero L-Gante propuso que el cálculo “hay que separarlo en dos métodos”. Por ejemplo, en vez de que la gente de escasos recursos pague ese dinero -que no tiene-, los empresarios del país “pongan $1 millón para cubrir a la gente que no tiene ese monto”.