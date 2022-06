Cinthia Fernández apuntó contra la madre de Defederico con una dura acusación: “Vive haciendo gualichos”

Lejos de llegar a una tregua, Cinthia Fernández y Matías Defederico se encuentran más peleados que nunca. En un nuevo episodio de esta pelea que lleva varios años, se sumó un nuevo personaje: la madre del exdeportista. Luego de realizar un duro descargo en contra de la su exnuera, recibió duras acusaciones de parte de la penalista de Momento D (eltrece), quien aseguró que le hizo “magia negra”.

Cinthia Fernádez y Matías Defederico se conocieron de la forma más clásica: a través de amigos en común. Aunque en un principio ella no se sintió atraída, el sentido del humor y el abundante carisma de quien era en su momento un jugador de Huracán con un brillante porvenir lograron hacer su magia.

Luego de intercambios de números y largos chats, en el 2011 se mostraron por primera vez como una pareja oficial. Entre abrumados por las cámaras y felices por el amor que nacía, compartieron con la audiencia el inicio de su relación. Así empezaba un romance que se transformaría en infidelidades, idas, venidas, duras acusaciones y, más tarde, una salvaje pelea tanto mediática como judicial.

Cinthia Fernández apuntó contra la madre de Defederico con una dura acusación

En el 2013, Defederico anunció que estaban a la espera de su primer hijo juntos. O, en realidad, sus primeras hijas ya que, nueve meses después, recibieron a las mellizas Charis y Bella. Un par de meses más tarde y en medio de las idas y venidas propias de la vida de un futbolista, nació Francesca. Pero, cuando dieron a conocer la noticia de la llegada de la menor de la casa, también confirmaron que estaban separados.

A partir de ese momento, todo comenzó a caer en picada: separaciones, reconciliaciones, celos y supuestas infidelidades eran solo la punta del iceberg. De las puertas para afuera, ellos juraban y perjuraban que se amaban y que harían lo necesario para permanecer juntos. Finalmente, en el 2016 decidieron cerrar el capitulo de su matrimonio y, dos años más tarde, iniciaron las peleas mediáticas.

En el 2018, Fernández le hizo un juicio por no pasarle la cuota alimentaria y eso solo fue suficiente para que se destara una batalla que no para de sumar rounds. La ex angelita reveló que sufrió episodios de violencia de género, lo acusó de no estar pendiente de las niñas y, una y otra vez, realizó descargos en las redes sobre el dinero que le debía, pero que nunca llegaba. Por su parte, Defederico aseguró que ella no lo dejaba ver a sus hijas y que manipulaba la situación para ser la víctima.

Muchas personas se involucraron en este enfrentamiento. La más reciente fue Analía Frascino, la madre del exdeportista, quien fue a A la tarde (América) para hablar sobre el calvario que vive su hijo. Aseguró que él nunca amó a Cinthia y que, por eso, ella intenta vengarse de él. Asimismo, la catalogó de mala madre, de solo ir en búsqueda de la plata e incluso reveló que había querido interrumpir el embarazo de Francesca.

Furiosa, la ex Bailando por un sueño salió a responderle en diferentes medios. En una de las ediciones más recientes del ciclo conducido por Karina Mazzoco, disparó: “Ella dice que quise abortar a mis hijas… Usted pasó el límite, señora. Usted que me quemó la cabeza para que yo aborte a mi hija”. Y agregó: “Usted es una nefasta, señora, al decir que mi tercera hija le cag… la carrera a su hijo. Voy a sacarle hasta las ganas de vivir. En la Justicia, no se preocupe que de usted me voy a encargar y la vida también”.

Finalmente, realizó una dura acusación. “Usted, la que puso un fémur de hueso humano en la puerta de mi casa porque vive haciendo gualichos con ese señor Tata. ¿O no? Entraba al living de su casa y su exmarido estaba degollando gallinas”, exclamó, indignada.