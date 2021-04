Cinthia Fernández reveló una desagradable adicción y horrorizó a sus compañeras

Cinthia Fernández contó una intimidad que generó el rechazo de sus compañeros. En medio de una charla en Los Ángeles de la Mañana (eltrece) la panelista reveló que le resulta “adictivo” mirar cierto tipo de videos y, para sorpresa de todos no fue la única. Según contó Maite Peñoñori, además de Fernández, hay otra figura de la farándula con esta particular afición: Laurita Fernández.

“Ay, chicos, esos videos son adictivos…”, comenzó Fernández sobre las imágenes que muestran cómo se revientan imperfecciones cutáneas. “Los videos en donde la gente se está sacando granos. Soy adicta a eso, amo”, amplió Fernández. El impacto que su comentario causó entre las panelistas y el conductor, Ángel de Brito, fue inmediato: todos coincidieron en mirar a su compañera con espanto.

“¿Pero a vos te gusta sacarte los granos?”, preguntó Pía Shaw. “Me gusta sacarme los granos y me gusta verlo, puedo estar tres horas, en sugerencias de Instagram tengo eso”, agregó Cinthia. “¿Sobre todo cuando sale toda la cosa de adentro?”, indagó Andrea Taboada. “Cuando sale todo el fideo blanco así… ¡Es buenísimo!”, sostuvo Fernández. “¡Ay, ¡que asco!”, comentó Yanina Latorre, totalmente disgustada por las imágenes que a Cinthia le gusta ver en Internet.

Cinthia Fernández reveló una adicción que comparte con Laurita Fernández Besos

“¿Vos tenés alguna adicción de estas?”, preguntó de Brito a Latorre. “Mi hija me hizo adicta a los videos de los jabones”, sostuvo Yanina. “Hay gente que tiene un arte en cortar y picar jabones. Es como que hasta siento el olor, estoy loca. Siento el olor, me da paz, me transporta”, agregó. “Te voy a poner un jabón de tocador ahí al lado”, deslizó el conductor de LAM.

“¿Sabés quién más tiene esa adicción a los granos inmunda?”, disparó Peñoñori. “Me da mucho asco lo de los granos, pero ¿sabés quién lo tenía cuando trabajaba con ella en la radio? Laurita Fernández. Es una asquerosa que sigue cuentas de ‘explota granos’”, contó Maite. Y remató: “Te mandé al frente, Laurita, es un asco”.

