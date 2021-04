Cinthia Fernández y Yanina Latorre se cruzaron en vivo: “¡No me grites!”

Cinthia Fernández y Yanina Latorre suelen responder sin filtro cuando algo les molesta, tanto en las redes sociales como en su rol de panelistas en Los ángeles de la mañana (eltrece). Este miércoles no fue la excepción, y mantuvieron un feroz cruce durante el programa de Ángel de Brito: discutieron porque cada una tenía una versión opuesta sobre un hecho que involucra a Nicole Neumann y Micaela Viciconte.

Recordemos que, por estos días, el conductor está transmitiendo desde su casa, mientras cumple con el aislamiento preventivo tras haber sido contacto estrecho de una persona que dio positivo en coronavirus. El clima de tensión no es ajeno al ciclo, pero esta vez la pelea fue entre las dos integrantes del panel. Todo comenzó cuando De Brito comentó que Neumann y Fabián Cubero acudieron juntos a un centro médico porque una de sus hijas tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

Aquella información la había dado a conocer Fernández el lunes, quien además vive en el mismo barrio privado al que se mudaron Viciconte y Cubero. El conductor aseguró que Nicole está enojada porque aseguraron que “reina la paz y la unión” con el exfubtolista de Vélez, cuando todavía tienen conflictos por resolver.

El escandaloso cruce entre Cinthia Fernández y Yanina Latorre - Fuente: eltrece

“¡Qué patética! Es tan básica que siempre que doy una noticia piensa que lo hablo con Micaela y que es mi única fuente”, comentó Cinthia. Esta contestación causó la discusión con Latorre, que rápidamente la cuestionó: “¿Por qué hablás mal de Nicole? ¿Ella se enoja por decir que das una información que es mala? Evidentemente tu fuente es Mica, y está bien”.

Fernández volvió a negar que la actual pareja de Cubero le pase información, y Yanina la contradijo: “¡No me grites! Yo averigüé un montón, tengo justo a alguien en esa clínica, y no hubo ninguna buena onda entre Cubero y Nicole”. Indignada, la panelista le pidió que “no cambie sus palabras” y la cuestionó por buscar siempre tener la razón.

“Yo dije que se encontraron en el mismo lugar, pero parece que porque lo que decís vos es palabra santa y uno no puede decir otra cosa”, reclamó Cinthia. Lejos de una tregua, Latorre siguió firme en su postura: “¡Ay! ¡Relajate, reina! Generalmente tengo razón porque soy la uno. En serio, ¿por qué la odiás a Nicole, si no te hizo nada?”. Sin responder la pregunta, la panelista replicó: “¿Y vos por qué defendés tanto?”.

“Porque es madre y entiendo el sufrimiento que está pasando con un tipo despechado. Y porque Mica a veces no entiende lo que pasa entre ellos porque no tiene hijos; cuando tenga hijos la va a entender a Nicole”, explicó Latorre. Luego fue más allá y se refirió a la vida personal de su colega: “Vos también tenés tres nenas y el tipo que estaba casado con vos te abandonó y no te pasa guita”.

Nicole Neumann y Micaela Viciconte han tenido varios cruces desde que la influencer es la nueva pareja de Fabián Cubero

Fernández hizo caso omiso y aclaró que no busca criticar a Neumann como madre. En medio de la discusión, la esposa de Diego Latorre contó que, cuando la modelo fue a llevar a sus hijas a la casa del padre en el country, nadie le atendió el teléfono y tuvo que pelearse con el guardia de seguridad para poder pasar.

“Eso es lo que a vos te dijo Nicole. Decís que yo tengo de fuente a Mica y vos hablás de una versión cercana a Nicole, así que criticás exactamente lo mismo que hacés vos”, cerró Cinthia. De Brito quedó atónito por el fervor de la discusión y se tomó con humor la pelea: “Lo único que faltaba, que se peleen por ver quién es más loca o más mala”.

LA NACION