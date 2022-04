Ciro Martínez quedó varado en la frontera con Uruguay y apuntó contra Lacalle Pou: “Levántese, presidente”

Este viernes por la madrugada la banda Ciro y los persas se dirigía en ómnibus desde Buenos Aires hacia Lavalleja, Uruguay, cuando al llegar a la frontera en Fray Bentos tuvieron que esperar durante 6 horas, según relató en su cuenta de Instagram.

Ciro Martínez, líder de la banda, citó en sus redes al presidente de la república, Luis Lacalle Pou: “Levántese pronto, Presidente, que hace 5 horas estamos golpeando la puerta de su querido país, tierra de mi abuelo, y acá no atiende nadie”.

El descargo de Ciro Instagram Ciro y los Persas

La banda forma parte de la grilla del festival Minas y Abril. Al llegar a la frontera, Martínez fue narrando la tensión por la espera. “Desde la 1.20 AM estamos plantados en la frontera con Uruguay porque la funcionaria verificadora de Aduana de guardia, Ximena Burucua, nos informan, no vino a trabajar. Habría dicho que hasta las 10.30 no viene. Con lo cual, estaría corriendo riesgo nuestra presencia en el festival”, escribió en un primer mensaje a través de historias de Instagram.

“Venimos a tocar al Festival Minas y Abril a beneficio del Hospital Público Alfredo Vidal y Fuentes. Está hecho el trámite para el día de la fecha. Pero parece que no vamos a poder llegar, por ejemplo, a probar sonido porque acá no hay nadie”, se quejó el artista en otro mensaje.

Seis horas más tarde, la banda pudo seguir viaje hacia Minas. “Ya es de día. 6 horas esperando. Querido público uruguayo haremos todo lo posible para llegar y tocar hoy. Sin dormir y con mucha bronca por esta falta total de respeto”, cerró Ciro en las redes.

