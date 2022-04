La estrella porno Raven Alexis murió a los 35 años en Estados Unidos

La actriz de cine para adultos, Raven Alexis, murió a los 35 años el pasado miércoles tras sufrir un shock séptico mientras estaba internada en un hospital de Las Vegas, en Estados Unidos. La mujer habría padecido complicaciones de una infección producto de la enfermedad que atravesaba. La noticia fue confirmada por su esposo, cuyo nombre no fue revelado por cuestiones de privacidad, a través de sus redes sociales. Así lo publicó el medio británico Daily Mail, el que añadió que Raven padecía la enfermedad de Crohn y estaba internada en un centro médico de ese estado norteamericano.

Su esposo se manifestó a través de sus redes sociales tras el fallecimiento de la estrella del cine para adultos, donde expresó su dolor. “Quiero que todas esas personas que están ahí fuera sepan que ella los quería a todos, que se preocupaba por ustedes”, indicó el hombre. Además, sostuvo que la acompañó en toda esta etapa que vivió en los últimos días. “Fui muy bendecido por tenerla en mi vida y por formar parte de ella. Era el mundo absoluto para mí. Era el amor de mi vida”, agregó, conmovido.

La actriz falleció en un hospital de Las Vegas Instagram @ravenalexis82

Desde hace un tiempo, la actriz fue diagnosticada con la enfermedad de Crohn y en el transcurso de la semana pasada debió ser ingresada al hospital por un problema de colitis, derivado de su afección con la que había lidiado en los últimos años. Según indica la revista AVN, Raven sufrió una infección de la que no pudo recuperarse. “Tu luz brilló más que el sol, con amor, aceptación y compasión. Hasta que nos volvamos a encontrar, tu universo”, agregó su marido en un video publicado en Instagram y Facebook.

Raven Alexis tenía 35 años y padecía una enfermedad Instagram @ravenalexis82

Qué es la enfermedad de Crohn

La enfermedad de Crohn es un tipo de enfermedad intestinal inflamatoria. Provoca la inflamación del tracto digestivo que, a su vez, puede producir dolor abdominal, diarrea grave, fatiga, pérdida de peso y malnutrición. Esta afección puede ser dolorosa y debilitante, y, en algunos casos, puede llevar a complicaciones que pueden poner en riesgo la vida. Según indica la Fundación Clínica de Mayo, aunque no hay una cura conocida para ella, existen terapias que pueden reducir considerablemente sus signos y síntomas, y que incluso pueden lograr una remisión a largo plazo y la desinflamación del intestino. Muchos pacientes con esta afección pueden tener una vida normal con la ayuda de un tratamiento.

La carrera de la actriz

La actriz se hizo conocida originalmente como “modelo de Internet”, donde dirigía sus propios sitios de membresía RavenAlexis.com y RavensPlayhouse.com. Entre 2009 y 2010, mantuvo contratos con Digital Playground y obtuvo una nominación a los Premios AVN 2011 como “Mejor Nueva Estrella”.

La actriz Raven Alexis padecía la enfermedad de Crohn desde hace algún tiempo Instagram @ravenalexis82

A lo largo de su carrera, Raven interpretó papeles protagónicos; primero en una serie de proyectos de alto perfil en el que estuvo incluido The Graduate XXX de Exile Pictures: Una parodia de Paul Thomas, la parodia oficial de La venganza de los nerds de Third Degree Films y This Ain’t Ghostbusters XXX 3D de Axel Braun para Hustler Video. La revista especializada también destaca que la actriz ganó algunos premios por su escena en el largometraje de DP Body Heat con Riley Steele, Jesse Jane, Katsuni y Kayden Kross: Mejor escena de sexo grupal de chicas y el premio Fan a una escena.