Claudia Villafañe detalló cómo es su vínculo actual con la familia Messi

Claudia Villafañe forma parte de La cocina rebelde (eltrece) y, en medio de la fiebre mundialista y la expectativa de que la selección argentina obtenga su segundo título consecutivo, Jimena Monteverde no pudo no preguntarle por Lionel Messi, a quien muchos comparan por su desempeño dentro de la cancha con Diego Maradona, padre de sus dos hijas.

Diego Maradona y Lionel Messi durante el Mundial de Sudáfrica 2010 REUTERS/Enrique Marcarian - Archivo

“Sí, lo saludé, le mandé un mensajito y me respondió”, le respondió la empresaria cuando la conductora le consultó si había saludado al capitán de la Albiceleste el pasado 24 de junio, día en el que cumplió 39 años.

En ese sentido, dejó en claro que prefiere establecer un límite firme entre su vida pública y privada, y sus actividades o vínculos en el ámbito deportivo. “Son cosas que yo no hago públicas y no es que porque no lo publique o no lo diga, no lo haga”, explicó.

Claudia Villafañe junto a Jimena Monteverde en La cocina rebelde (eltrece)

“Con Antonela (Roccuzzo) también habló, con Celia…”, indicó y explicó que a la esposa del futbolista rosarino la conoció en 2010 durante el Mundial de Sudáfrica, en el que Maradona se desempeñaba como DT de Argentina. “Era muy chiquita; estaban de novios. Yo tengo más afinidad, por edad, con Celia que con las mujeres de los jugadores, pero igualmente charlo con ellas”, lanzó.

Al escucharla, Monteverde se sinceró: “Se nota que sos una muy buena mina y confiable. Eso de verdad no se ve en el medio muchas veces. La gente conocida y famosa hace públicas un montón de cosas para hacerse conocer, y Clau preserva todo”.

Sin embargo, no fue el único momento que Claudia, quien es conocida con el cariñoso apodo de “La Tata”, recordó sobre las épocas doradas de quien fue su compañero durante casi tres décadas. A principios de este mes, evocó el día en el que Ricky Martin fue a comer a su casa.

“Ricky Martin vino a mi casa”, reveló ante la sorpresa de quienes estaban en el estudio. “Nosotros fuimos a un recital que él hizo en Obras hace muchos años, cuando venía muy seguido acá y se presentaba en VideoMatch, ciclo de Telefe que conducía Marcelo Tinelli en los 90. Fuimos a ver el recital con Diego y habíamos quedado que venían a casa a comer y lo sacamos en el baúl del auto”, contó entre risas.

Claudia Villafañe no deja de sorprender con sus anécdotas

“No me acuerdo qué auto era, lo entramos directo al garage de casa de Segurola”, rememoró Claudia sobre aquella secuencia de película. No obstante, la maniobra no pasó desapercibida para el club de fans, lo que provocó una divertida negociación en la vereda. “Y me acuerdo de que Diego salió a discutir con los taxistas porque nos siguieron desde Obras. Las chicas tomaron taxis para ver a dónde iba Ricky, y se vinieron hasta casa y los señores seguían corriendo la maquinita. Diego se asomó y les dijo: ‘Che, dale, no les cobres más’, porque no sabíamos cuánto íbamos a tardar”, agregó.

“Comimos asado y Dalma se re enojó porque a él se le cayó un vaso de gaseosa sobre Dalma, que era chica, y se recalentó mal. Voy a buscar las fotos de ese encuentro”, afirmó Villafañe, quien comentó que el cantante estaba acompañado de su madre y el mánager. “Era una bomba, siempre”, cerró.