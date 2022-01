Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, rompió el silencio y respondió las acusaciones en su contra

Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi y padre de sus dos hijos, hizo un descargo en medio de la disputa judicial con la conductora. Mediante un video compartido por el canal de Youtube de la ONG Infancia compartida, el empresario habló junto a su abogada, Érica Horbayczuk, y apuntó duramente contra la modelo.

El ciclo televisivo Nosotros a la mañana (eltrece) repasó algunos fragmentos de la entrevista y las declaraciones de Contardi. “Realmente nunca quise estar haciendo lo que estoy haciendo hoy, siempre quise preservar la salud mental de mis hijos. No me quedó otra alternativa que sentarme frente a una cámara y contar mi verdad”, expresó al comienzo de la filmación.

En esa misma línea, aseguró que con Prandi tenían arreglado un régimen para dividir el tiempo de cada uno con los hijos y que los inconvenientes comenzaron cuando los menores manifestaron la intención de querer estar más con él.

El testimonio de Claudio Contardi contra Julieta Prandi

Además, se refirió a la denuncia por corrupción de menores que realizó Prandi: “Según lo que yo pude hablar con mi hijo hubo un juego de nenes, gracias a Dios no existió ningún abuso. Confié en lo que me había dicho mi hijo y confié en las licenciadas del Juzgado que me dijeron que me quede tranquilo que no hubo abuso”.

Acerca del tratamiento mediático que se generó con el caso, señaló: “Cada vez que un juzgado está fallando a favor mío, aparece un titular nuevo como ‘estafador’, que no le paso nunca plata, que dejé a mis hijos tirados como bolsas de basura”.

Julieta Prandi fue duramente criticada por su Claudio Contardi (Crédito: Instagram/@jprandi)

Con respecto a la relación y la frecuencia con la que puede ver a sus hijos, afirmó que la última vez que se encontró con el mayor fue el 19 de febrero.

En ese contexto denunció que Prandi no llevaba a su hijo menor a la escuela cuando le correspondía a él ir a buscarlo: “Algunas veces lo dejaba de ver porque la mamá no lo mandaba al colegio. Me tocaba a mí retirarlo los miércoles. Lo mandaba lunes y martes, y los miércoles ya no lo mandaba”.

Julieta Prandi y Claudio Contardi tienen dos hijos en común

Al hacer alusión nuevamente a los menores, señaló: “Son rehenes de una guerra que solo ella sabe porqué la inició”. A su vez dejó en claro que no hay nada que le prohíba verlos más que la decisión de la modelo: “Que no esté en este momento con mis hijos es por una pura y exclusiva decisión de la mamá. Judicialmente no tengo nada que me impida estar con ellos”.

Contardi cerró la entrevista entre lágrimas y se mostró muy por la situación que atraviesa. En los últimos segundos pidió justicia y que sus hijos puedan estar bien con ambos padres: “En el final de esto, ahí uno se va a dar cuenta quién decía la verdad y quién mentía. Los amo y extraño. Los esperé para las fiestas, para mi cumpleaños, para el Día del Padre. Ojalá que esto se termine pronto y puedan estar bien con su mamá y su papá”.