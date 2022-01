Guido Süller reveló el desaire que sufrió de Tomasito mientras atraviesa un difícil momento de salud

Guido Süller está atravesando uno de los peores momentos de su vida y, según reveló en una entrevista con Intrusos (América TV), ningún miembro de su familia lo está acompañando en esta dura etapa. Ni siquiera Tomasito, su “hijo del corazón”, como lo llamó alguna vez.

Este domingo a la madrugada, el mediático sufrió un accidente vial en el kilómetro 47 de la ruta 9. “Pensé que me moría”, aseguró en un audio que le envió a Ariel Wolman, panelista de Nosotros a la mañana. Por el choque tuvo que ser socorrido y asistido en el Hospital de Escobar, donde le colocaron un cuello ortopédico. De acuerdo a su testimonio, salió vivo de milagro.

El desaire de Tomasito a Guido Süller en el momento más difícil del artista

Como si fuera poco, Süller venía de operarse los ojos de urgencia el mes pasado, por segunda vez consecutiva, lo que le impidió ver durante unos 15 días. “Me acompañó mi amiga Claudia, y camino como los cieguitos, con las manos adelante, para no llevarme nada por delante”, le explicó en su momento a LA NACION.

De no ser por la presencia de su amiga Claudia, el mediático no hubiese podido soportar esta desafiante seguidilla de malas noticias. En la entrevista de este lunes, Süller aseguró que ya no se habla con nadie de su familia, mucho menos con su hermana Silvia. Y reveló que hasta Tomasito lo abandonó en el peor momento.

“Realmente tengo poca gente alrededor...”, se lamentó Süller y desde el panel de Intrusos le preguntaron por Tomasito. “Mirá, Tomás vino de Córdoba hace unos días, hará 20 días -precisó-. Le dije que me iba a operar de la vista y que iba a estar casi 15 días sin ver. Le pregunté si podía cuidarme o acompañarme porque yo vivo solo y la casa está sin terminar, le faltan las barandas”, explicó.

Y siguió: “De un ojo no veía porque estaba recién operado, y del otro me tenía que operar, estaban los dos enfermos. Cuando le dije si podía cuidarme, porque no tenía a nadie, me dijo que no, que no podía, y se volvió a Córdoba”.

Tomasito abandonó a Guido Süller en el peor momento

A la complicación en sus ojos se le sumó el terrible accidente que sufrió el domingo. En un audio al que tuvo acceso LA NACION se escucha el desesperado pedido de auxilio de Süller a su amiga: “Claudia, me acaban de chocar en un accidente terrible. Estoy asustado. Llamá a la Policía, por favor”, se lo escucha decir muy angustiado.

El incidente ocurrió en horas de la madrugada del domingo, cuando el mediático regresaba de una cena que compartió con amigas en una pizzería. A la altura del kilómetro 47 de la Ruta 9, sufrió un impacto en la parte trasera de su auto y comenzó a girar. Casi inmediatamente, chocó contra otra camioneta que circulaba.

El audio de Guido Süller tras el accidente

El conductor que lo impactó se dio a la fuga y hasta el momento no fue identificado, según la información que trascendió. En otro audio que envió a este medio, el propio Guido Süller contó cómo fue el choque, las consecuencias de salud que sufrió y los pensamientos que se cruzaron por su cabeza.

“Estoy en la ruta tranquilo cuando siento un tremendo impacto en la parte trasera de la rueda izquierda. Fue un choque violento que provocó que mi auto comenzara a dar giros en medio de la ruta”, relató.