Las mellizas Mara y Dona cruzaron a Julieta Prandi después de que se burlara de sus nombres

Walter Rotundo es un fiel fanático de Diego Maradona y, en su honor, bautizó a sus hijas como Mara y Dona en el 2012. Desde ese momento, las niñas tuvieron una gran notoriedad mediática y, recientemente, Julieta Prandi se burló de sus nombres. Al enterarse, las niñas de 10 años se indignaron y salieron a defender la elección de su padre.

La modelo está reemplazando a Soledad Fandiño la conducción de Es por ahí (América TV) junto al Tucu López, que ocupa el puesto de Guillermo Andino. En la emisión del martes, la presentadora estaba analizando junto a sus compañeros el nacimiento de dos pandas en China que los apodaron como “Jiu jiu” y “You you”, y estableció una comparación con los nombres de las hijas de Rotundo.

Julieta Prandi se burló de los nombres de las niñas Mara y Dona

“No le podés poner así a estos animales”, criticó Prandi. Seguido, pasó a recordar el emblemático caso de las niñas y continuó: “Vos sabés que acá hay un fanático de Maradona que a sus hijas les puso Mara y Dona. Te lo juro por Dios, es verídico esto”. En medio de las risas de sus compañeros, lanzó: “Obviamente esas chicas se van a cambiar el nombre en algún momento”.

Sus polémicas declaraciones en tono de burla despertaron la bronca de Walter, también padre de un varón recién nacido al que nombró Diego. El hombre se expresó sobre estos dichos a través de sus redes sociales. En su cuenta de Twitter, Rotundo publicó un descargo en el que determinó: “Hoy, en su programa o en el programa de quien fuera, pero que le está dando cámara, Julieta Prandi habló con impunidad sobre las decisiones de mis hijas. El machismo antimaradoniano a flor de piel”.

A continuación, el fanático de Diego Maradona anticipó: “Mara y Dona le responden. Con ustedes, la palabra de ellas. Gracias por ser como son, hijitas de mi alma. Que nunca nadie les diga lo que tienen que hacer”. De esta manera, compartió un video en el que sus niñas le contestaron con firmeza a Prandi.

“Julieta Prandi a mí me gusta mucho mi nombre. Yo soy Dona, y siempre voy a ser Dona porque no me lo quiero cambiar y si a vos no te gusta tu nombre cambiátelo, y si no, no. Pero la verdad es que no me gusta que hables por nosotras porque no sabés lo que yo quiero. Yo me voy a dejar este nombre”, sentenció la niña.

Mara y Dona le respondieron a Julieta Prandi

A continuación, la filmación de Walter se posó sobre Mara que también se expresó al respecto y determinó: “Hola Julieta Prandi, te voy a decir algo: es una verdadera falta de respeto es que vos hables por nosotras porque la verdad es que yo soy Mara y nunca voy a querer cambiar mi nombre porque lo amo y me encanta su significado. Así que basta de hablar, mejor pregunten antes”.

Tras el descargo de las niñas y de Walter Rotundo, sus seguidores admiraron la valentía de las chicas de 10 años y criticaron la actitud de Julieta Prandi frente a las cámaras de América TV. Más allá de la respuesta de Mara y Dona, la conductora de Es por ahí, no volvió a referirse al suceso.