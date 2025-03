Coco Sily arremetió contra Eial Moldavsky por sus dichos sobre Lali Espósito: “Si te va a buscar el novio, te tenés que bancar el cachetazo”

Esta semana, los canales de streaming volvieron a quedar en el ojo de la tormenta a raíz de los dichos de Eial Moldasvky en Sería increíble (Olga). El influencer relató detalles del encuentro íntimo que mantuvo con una “famosa clase A”. Aunque no dio nombres, rápidamente las referencias dieron cuenta de que se refería a Lali Espósito. Los usuarios de las redes lo criticaron y lo trataron de “poco caballero”. Él salió a pedir disculpas públicas y aseguró que “la historia era falsa” y que la creó para “alimentar el aire de un programa”. A raíz de lo que sucedió se abrió el debate y varios salieron a opinar. Uno de ellos fue Coco Sily, quien apuntó de lleno contra el hijo de Roberto Moldavsky.

Eial Moldvasky reveló públicamente detalles de un encuentro íntimo con una actriz y, según se pudo advertir, se refería a Lali

“No sé bien la historia porque no lo conozco bien al chico que lo dijo. Sé que es el hijo de [Roberto] Moldavsky a quien aprecio, pero me parece que se equivocó”, sostuvo Coco Sily en diálogo con LAM (América). “Me parece que está mal, me parece que es lo que está pasando en los streaming últimamente. No hay límites y cada vez se están tropezando más porque se ceban o quizás compiten entre ellos a ver quién se la juega más”, reflexionó en relación con las reiteradas polémicas que involucraron a los canales de streaming en el último tiempo.

“Todos los de mi edad te van a decir que esas cosas no se hacen. Y si te van a buscar el padre o el novio de esa chica te tenés que bancar el cachetazo. No hay otra vuelta. No se dice eso“, sostuvo el humorista.

En esta misma línea siguió: “Yo entiendo la deconstrucción, participo de la deconstrucción, sé que Lali o cualquier mujer puede defenderse sola. Pero vos decís eso de mi hija o de mi pareja y yo te voy a ir a buscar. No está bien eso. Tienen que cuidarse. No sé si es porque se van cebando, no consumo mucho streaming, pero no está bueno contar eso“.

"No se dice de una expareja nada que tenga que ver con la intimidad", sostuvo Coco Sily tras los dichos de Eial Moldavsky sobre Lali (Foto: Captura de TV / América)

Sily dijo que “un caballero no tiene que tener memoria” y que debe tener “códigos”. “No se dice de una expareja nada que tenga que ver con la intimidad”, sostuvo. Por último, fue consultado por si, en este caso, alcanzaban las disculpas. “Esa es una decisión de los involucrados, sobre todo de ella, a quien quiero admiro y respeto. Ella decidirá que es lo que tiene que hacer”, sentenció.

Las frases de Eial Moldavsky que despertaron la polémica

La polémica con Eial Moldasvsky surgió a partir de que el influencer contó en Olga que en 2021 conoció en un evento a una mujer muy famosa y pegaron “muy buena onda”: “Yo, fascinado. Lejísimo. Completamente, fuera de mi línea. Vamos a un bar del Microcentro. La salida anda muy bien. Vamos a mi casa. Duerme en mi casa”. Sin tapujos, aseguró que la famosa le practicó sexo oral y acto seguido aseguró que ella tenía que irse a trabajar a España y no solo lo invitó a acompañarla, sino que le dijo que se ocupaba de todo.

Eial Moldavsky contó los detalles de su encuentro con una famosa

Moldavsky fue cuestionado por sus dichos y en las redes lo trataron de “poco caballero” por la forma en la que expuso la intimidad de la mujer que, según los usuarios, se trataba de Lali. El martes por la tarde el influencer pidió disculpas públicas y aclaró que “en ningún momento” se refirió a Espósito.

A su vez, les pidió perdón a todos aquellos que vieron el video y reconoció que le generó incomodidad verse: “No me siento para nada representado. Uno a veces olvida, se deja llevar por hablar dos horas al micrófono y corrés el riesgo de decir bolude*** y este es un caso muy específico de alguien diciendo bolude***. Está horrible verme a mí hablando así de la intimidad de alguien, de quien sea; hablar en general de lo que hice no me gusta para nada; me causa muchísimo rechazo verme a mí mismo”.