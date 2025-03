LAM reveló el gesto de Lali Espósito con Nati Jota tras los polémicos dichos de Eial Moldavsky

El canal de streaming Olga volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que Eial Moldavsky fuera duramente criticado en redes sociales por contar en su programa Sería increíble detalles de un encuentro íntimo con una “actriz verificada”, sin mencionar nombres. Sin embargo, muchos usuarios asumieron que se refería a Lali Espósito, lo que desató un gran revuelo. Ante la repercusión, el influencer pidió disculpas públicas, y su compañera Nati Jota también se pronunció con un fuerte descargo en su programa de este miércoles. A pesar de esto, las disculpas no parecieron ser suficientes, ya que la propia Lali tuvo un gesto que no pasó desapercibido y dejó en claro su postura frente a la situación.

Este miércoles, durante la emisión del programa, Nati Jota se refirió a la polémica generada por los dichos de Eial Moldavsky sobre Lali Espósito: expresó su repudio a la situación y dijo que no logró intervenir como le hubiera gustado en el momento en que ocurrió. En medio de esta controversia, Ángel de Brito reveló un gesto contundente de la cantante: dejó de seguir a la conductora en redes sociales.

Ángel de Brito aseguró que Lali Espósito dejó de seguir a Nati Jota (Captura: X)

A través de la cuenta de X de El Ejército de LAM, el programa que conduce el periodista en América TV, se compartió una captura de pantalla que deja en evidencia el gesto de Lali Espósito en medio de la polémica. De todas formas, hasta el momento no salió a hablar directamente sobre este tema, teniendo en cuenta que en sus redes solo está compartiendo sus proyectos laborales.

El descargo de Nati Jota y Eial Moldavsky tras la polémica

Luego de que el tema generara una gran repercusión en redes sociales y despertara críticas por los dichos de Eial Moldavsky, Nati Jota decidió hacer una reflexión sobre lo ocurrido al inicio del programa de este miércoles. “Como conductora de este programa y también como mujer, verlo me hizo ruido; no haber intervenido en esa situación y haber participado. Son comentarios y una conversación desagradables para tener de la intimidad con una mujer, sea quien sea, no importa si es falso o si es verdad; no se hace eso, no se hace en ese tono ni de esa manera”, expresó para dejar en claro su malestar.

El descargo de Nati Jota tras los dichos de Eial Moldavsky sobre Lali

“Son cosas que a mí siempre me interpelan y me van a seguir interpelando. No me gusta eso y voy a seguir comunicando y hablando de esas cosas”, agregó la influencer, además de que aseguró: “Para mí es algo que está mal y voy a seguir hablando de esos asuntos. Pero la verdad que en el momento no intervine como me hubiera gustado, así que no quería dejar de decirlo”.

En ese marco, Eial Moldavsky aprovechó para disculparse nuevamente, tras un posteo que hizo en redes: “Me parece que no hay mucho para agregar. Ya está todo publicado. Más allá que dije que la historia no era verdadera, el video es muy feo de ver, no me gusta verme a mí así. Pedí disculpas y las vuelvo a pedir acá porque es donde pasó. Creo que es una pésima manera de hablar en general de la intimidad de cualquier persona, así que mis disculpas sinceras”, sostuvo.

Lali Espósito y Eial Moldavsky en una fiesta hace un tiempo

Además, el martes a la noche y luego de las controversias y polémicas que se generaron entre los usuarios, Nati Jota usó su cuenta de X para dejar en claro su postura: “Por mi parte, el viernes se dio un momento muy choto al aire que no decodifiqué en el momento como para frenarlo”, escribió la influencer. “No quisiera nunca que comentarios de esta índole sobre un encuentro íntimo con una mujer, sea quien sea, vuelvan a pasar ni en mi programa ni delante de mis narices, sin intervenir”, sentenció, contundente.