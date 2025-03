Del pesebre vivo de Tomás Kirzner a la polémica de Eial Moldavsky: 5 escándalos del mundo streaming

Chistes desubicados, comentarios de mal gusto y muy poca corrección política: desde que los canales de streaming ganaron lugar en la grilla mediática, las polémicas no paran de sucederse. Ahora, fue Eial Moldavsky quien, con su teórica falsa anécdota sexual, volvió a encender la mecha del escándalo y se volvió viral en las redes. La repercusión fue tal que, incluso, tuvo que salir a dar explicaciones públicas. Aquí, un repaso de los casos que más resonaron en los últimos años.

La ¿falsa anécdota? de Eial Moldavsky

Lali Espósito y Eial Moldavsky en una fiesta hace un tiempo

Una vez más, un integrante del canal de streaming OLGA quedó en el centro de la polémica por sus comentarios en vivo: el viernes pasado, en medio del programa Sería Increíble, Eial Moldavsky decidió compartir una anécdota personal sobre su vida amorosa. En una charla distendida con sus compañeros -Nati Jota y Homero Pettinato-, el filósofo dijo que tuvo un romance con una artista argentina muy famosa. Según contó, esta “actriz verificada” lo invitó a vivir con ella ocho meses, “todo pago”, en Madrid, mientras hacía una serie. Sin embargo, según su relato, él rechazó la propuesta.

La gracia podría haber terminado ahí, pero Moldavsky cedió ante el pedido de detalles de sus compañeros de mesa. Lo que siguió fue un repertorio de confesiones íntimas fuera de lugar y pistas sobre la posible protagonista: Lali Espósito. Luego de explicar que tuvieron una cita que salió “muy bien”, Pettinato preguntó: “¿Le hiciste una mini penetración?”. “Le hice una mini y una máxima después”, respondió Eial. Más tarde aseguró que la famosa lo invitó a España, donde tenía un compromiso laboral. “¿Después de una cita ya te estaba invitando a España? Es raro eso”, acotó Jota, a la par que Pettinato afirmó: “Es Lali. Es Lali”.

Eial Moldavsky contó los detalles de su encuentro con una famosa

Si bien Moldavsky no dio nombres, de inmediato en las redes comenzaron a lloverle críticas y cuestionamientos por sus desubicados comentarios. El rechazo fue tal que el streamer decidió pedir perdón. “Vengo a ofrecer unas disculpas públicas, que creo que la situación lo amerita. También quizás un poquito de contexto de mi parte, pero sobre todo disculparme que creo que es lo más importante”, fue lo primero que dijo en un video que subió a sus historias de Instagram. También aclaró que “en ningún momento” se refirió a Lali, sostuvo que la historia era “completamente falsa” y que la contó “en el marco de alimentar el aire de un programa, de una consigna y donde uno corre el riesgo de decir muchas boludeces”.

Por su parte, Nati Jota, a quien se la vio muy compenetrada al momento de consultar los detalles de la historia, también hizo un mea culpa. “Por mi parte, el viernes se dio un momento muy choto al aire que no decodifiqué en el momento como para frenarlo. No quisiera nunca que comentarios de esta índole sobre un encuentro íntimo con una mujer, sea quien sea, vuelvan a pasar ni en mi programa ni delante de mis narices sin intervenir”, escribió en X.

El pedido de disculpas de Eial Moldavsky a Lali

Toto Kirzner x 2

Toto Kirzner en OLGA

El año pasado, Toto Kirzner, el hijo actor Araceli González y Adrián Suar, sumó dos grandes escándalos mediáticos a su currículum, los dos en el marco de su trabajo en OLGA. El primero sucedió a mediados de julio cuando en el programa Mi primo es así hizo una parodia de una antigua entrevista televisiva de Susana Giménez a Pepe Cibrián en el marco de la lucha en el país por la adopción de niños de parte de matrimonios igualitarios. “Él está angustiadísimo porque no puede adoptar, entonces le dice a Susana: ‘Hay una chica de 5 años que por dos pesos te chupa... y yo, con mi pareja, le queremos dar un hogar y somos cuestionados. Entonces yo te pregunto a vos, Susana Giménez: ¿Qué preferís: calle o Pepe?’”, soltó el actor.

“No solo se rieron de mí y de la lucha por el matrimonio igualitario y los derechos, sino que también hicieron burlas y banalizaron la prostitución infantil”, reaccionó muy enojado el dramaturgo. “Te pido perdón Pepe. En el clip que se viralizó estoy banalizando algo terrible” , reflexionó tras el papelón Kirzner al aire. “¿Dónde está mi error? En reírme y no darme cuenta en lo que estoy diciendo. Me di cuenta a las trompadas, con lo que dijo Pepe y con lo que dijeron otros periodistas. A las trompadas me di cuenta que es un espanto el clip el que se viralizó. Fui un estúpido, fue una completa desinteligencia de mi parte y le pido perdón Pepe. Fui un pelotudo [sic] que no se dio cuenta. No tiene nada que ver con una bajada de línea del streaming”, subrayó el hijo de Adrián Suar. Dolido, Cibrián decidió no aceptar las disculpas.

Toto Kirzner en el centro de la polémica, tras recrear el pesebre viviente

Seis meses después, Kirzner volvió a tropezar con la misma piedra de la incorrección. En esa oportunidad, y el escándalo lo desató un pesebre viviente que los integrantes de Mi primo es así realizaron en las vísperas de Navidad. Allí el hijo de Suar apareció en pañales en vivo, vestido del Niño Jesús. Sus burlas a la tradición religiosa, junto con las de su equipo, generaron descontento en un sector de su público. Ese enojo se trasladó a las redes sociales, donde muchos usuarios catalogaron al sketch como una falta de respeto al cristianismo. Otra vez, Kirzner decidió enfrentar las críticas. “Son riesgos que uno toma en algunos espacios humorísticos. Uno experimenta en el stream y sabe que puede venir una reacción del otro lado. No fue de forma peyorativa, es un chiste reciclado que se ha visto varias veces en sátiras y parodias”, señaló en diálogo con A la tarde (América).

Más adelante, aseguró que no se arrepiente y que su estilo de hacer humor no es para todos. “La diferencia es que te puede gustar o no y está perfecto. Es lógico lo que hemos recibido, pero fue en un contexto humorístico. No hubo nombres bíblicos, fueron todos genéricos. Uno sabe que tiene consecuencias. No me sorprende porque cuando uno hace humor tiene una respuesta del público”, completó. En tanto, el equipo de OLGA pidió disculpas por lo sucedido.

Un audio aberrante que terminó con un ciclo

El pedido de disculpas del conductor de Neura, tras el escándalo por el audio Captura

El viernes 16 de julio, salió al aire un aberrante audio en Neura, el canal de streaming de Alejandro Fantino, que no solo mereció unas disculpas públicas sino que, además, tuvo consecuencias en la programación. El hecho sucedió en el programa Neura Delayed Knight, conducido por Sergio “Tronco” Figliuolo, cuando un oyente hizo un comentario sobre el cáncer y la pedofilia que pasó todos los filtros y salió al aire. “Estoy enojado con lo que pasó y estoy enojado conmigo. Se nos ocurrió hacer un programa de humor, abrimos los teléfonos y te podés encontrar con cualquier cosa. Pero lo importante es el tema de la no reacción. Lo que yo atiné a hacer ante esa barbaridad fue reírme de los nervios”, explicó el comunicador.

La respuesta de Fantino por el audio que se filtró en Neura

Luego Fantino también habló del episodio. “Yo no tengo ningún tipo de injerencia sobre el contenido que lleva adelante Tronco con su equipo”, justificó. “Yo estaba en mi casa el viernes y me enteré el sábado de lo que había ocurrido. Me sentí difamado por un montón de gente”, cuestionó. “Yo no tuve absolutamente nada que ver con ese hecho aberrante, repudiable y asqueroso”, se despegó. Además, anunció el final del programa de Tronco y anunció el despido del responsable de chequear los mensajes.

Zaira Nara, portazo y enojo

Coty vs. Zaira

El octubre de 2023, Zaira Nara se bajó del streaming del Bailando 2023, donde era figura. El motivo fue un comentario fuera de lugar que la ex Gran Hermano Coti Romero hizo sobre ella y su hermana Wanda Nara. En medio del programa y bajo la atenta mirada de Marcelo Tinelli, la joven contó que había mantenido una charla fuera de cámara con Charlotte Caniggia, una de las participantes del show, y que en ese diálogo ella las había acusado de posicionarse en los medios a costa de una conducta de índole sexual. Lo que Charlotte quiso insinuar, Coti lo puso en palabras.

Furiosa, indignada y dolida, a las pocas horas Zaira decidió renunciar a través de un contundente descargo. “A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un sueño”, escribió en su cuenta de X. Acto seguido dejó entrever cuáles habrían sido los motivos de la contundente decisión que tomó. “Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho”, expresó, dolida por las circunstancias. “Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional”, expresó y, a modo de cierre, escribió: “Disfrutaba mucho mirar, y participar de este programa”.

Flor Torrente y una aclaración necesaria

Polémica en Luzu TV por una charla sobre sexo sin consentimiento en el programa de Diego Leuco y Flor Torrente

En 2022 en Antes que nadie, el programa de Diego Leuco en Luzu TV, Florencia Torrente generó la reacción del público y un extenso debate en las redes sociales luego de compartir una anécdota de su vida íntima. Todo comenzó cuando la artista preguntó, distendida: “¿Alguna vez tuvieron sexo dormidos?” La consulta sorprendió a todos. “Te despertás en el medio, no te despiertan, así como que de pronto te despertaste teniendo sexo”, precisó la hija de Araceli González ante los gestos atónitos de sus colegas. Además, confió que ella vivió esa experiencia y que fue “espectacular”.

Nicolás Ochiatto, el creador de Luzu TV, tomó el micrófono para intervenir. “No entiendo, ¿cómo coordinás?”, le preguntó a Torrente. “No, no sé, sucede”, respondió ella. “¿Espontáneo? Pero estoy durmiendo”, dijo el ex Combate y antes de poder continuar con el debate, Leuco lo frenó: “Pará, voy a hacer una pregunta para tirarla a la tribuna fuerte, pero el otro día vi que había gente debatiéndolo y me pareció divertido”, expresó, y planteó su inquietud: “¿Viste que está como la fantasía -a mí nunca me ha pasado- de que te despierten con sexo oral? A mí nunca me pasó, pero hay algunos que dicen que eso es abuso, acoso. Porque no hay consentimiento, vos no sabés si la persona quiere”, dijo.

Flor Torrente generó polémica con una pregunta en Luzu TV

“Bueno, si es tu pareja, ¿no?”, indicó Cande Molfese, cocondutora entonces del ciclo. “¿Y si no quiere?”, repreguntó Leuco. “¿Si es tu pareja vale todo?”, insistió. “Es que si es tu pareja, sí”, sostuvo la ex Disney y varios en el estudio se manifestaron de acuerdo con esa respuesta. Las reacciones en las redes no se hicieron esperar, y muchos apuntaron a tener sexo sin concentimiento, incluso cuando uno de los dos está durmiendo, es abuso. Siempre.

Ante la ola de críticas, Torrente recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un fuerte descargo y dejar en claro que no está de acuerdo “de ninguna manera” con el sexo sin consentimiento. “Días atrás conté en la radio una experiencia que tuve hace muchos años, que generó dudas respecto a mi postura sobre la importancia del consentimiento a la hora de tener sexo. Quiero aclararlo: de ninguna manera estoy de acuerdo con el sexo sin consentimiento”, aseguró. “Soy consciente de que: tocar, besar o penetrar a otra persona sin que sea consentido significa un abuso, cualquiera sea el contexto. Soy 100 por ciento consciente de que no es no”, cerró el comunicado.

LA NACION