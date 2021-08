Gino Renni: cuando una frase de Alejandro Fantino lo hizo quebrarse al aire

Gino Renni este domingo murió a los 78 años tras dos meses de permanecer internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT), donde batallaba contra las consecuencias del coronavirus. Renni había sido internado el 6 de junio.

La noticia conmocionó al mundo artístico argentino que había “adoptado” al actor italiano, una figura muy querible para la audiencia y para sus colegas.

Una de sus apariciones televisivas más emocionantes fue su recordada visita, en 2014, al programa Animales Sueltos que conducía Alejandro Fantino por la pantalla de América. Renni estuvo como invitado junto al resto de los protagonistas del film Muerte en Buenos Aires, dirigido por Natalia Meta, pero una situación personal lo hizo quebrarse al aire luego de una frase del conductor.

Luego de que el actor manifestara que no estaba en su mejor momento, Fantino le agradeció su presencia en el programa y eso lo hizo llorar. “Sí, me contaste fuera del aire y te agradezco que hayas venido, demostrando que sos un verdadero artista”, le manifestó el conductor. Según había trascendido entonces, días atrás había fallecido su hermana, Ana María, muerte que lo golpeó profundamente.

“No creo tampoco que el show deba seguir, no soy de los que creen eso, honestamente. Todos tenemos problemas y cuando los problemas existen, existen. El ser humano tiene que reaccionar como realmente es, como aprendió en la vida. Hay momentos que son difíciles, a mí me tocó ahora ese momento. Pero también tengo que apostar a esta película, a Natalia [Meta], a mis compañeros que están acá, a la película que es maravillosa, es mi trabajo”.

En ese instante, Fantino hizo una pausa en la charla. “Está emocionado Gino, está pasando por un momento bravo. Vamos a respetarlo”, remarcó.

En otro tramo de la entrevista, el actor también se mostró conmovido al hablar de que le hubiese gustado ser padre. “Nosotros somos parte de una vida, de un mundo, de algo que nos sucedió. Soy parte de una cosa que me tocó vivir y me hago cargo, somos parte de algo que elegimos como la vida nos presentó. Tampoco somos ni ídolos, ni nada. A mí me hubiera gustado tener un hijo o una hija”, contaba.

En una entrevista con LA NACION, Renni aludía precisamente a ese deseo que lamentablemente quedó trunco. “Quizás ese fue mi gran error [no casarse]. Teniendo en cuenta a las dos o tres mujeres que podrían haber sido mi esposa, hubo una a la que le dije que no y me equivoqué. Lo puedo ver a través del tiempo, pero las cosas se dieron así”, le contaba a este medio en julio de 2018.

“Me tendría que haber casado con esa mujer. Me lo propuso y le dije que no. Luego nos peleamos. Fue en la época en la que hacía Nino, ella no era conocida. Y hubo otras dos mujeres que, también, podrían haber sido madre de algún hijo mío. La vida es así. Por algo las cosas son como son. En aquellos tiempos primó la irresponsabilidad. Si me casaba me iba a meter en una responsabilidad que no estaba en condiciones de sostener, y la familia propia quedó en el tintero. Debe ser culpa mía no haber tratado de hallar a una mujer. Pero siempre dije que si uno encuentra el amor, se da a la vuelta de la esquina sin que se lo busque. Jamás fui a buscar el amor”, compartía Renni.

