De Juliana Awada a Bizarrap: los famosos que despidieron a Julio Le Parc

El sábado 30 de mayo murió en París Julio Le Parc a los 97 años y con él se despide una generación de artistas argentinos que marcó a fuego una época en nuestro país y a nivel internacional. El mendocino atravesaba un progresivo deterioro de salud que se intensificó en las últimas semanas. Tras conocerse la noticia, Juliana Awada, Bizarrap y Fito Páez fueron algunas de las personalidades destacadas que lamentaron su fallecimiento.

La muerte de Le Parc rápidamente se reflejó en las redes sociales, donde muchos se pronunciaron al respecto, desde artistas, figuras de la cultura y la música local, además de seguidores y fanáticos que seguían los pasos del mendocino desde la década de los 50, cuando adoptó a la capital francesa como su nuevo hogar.

La despedida pública de Juliana Awada a Julio Le Parc (Fuente: Instagram/@juliana.awada)

La primera que se manifestó al respecto fue Juliana Awada, quien tuvo un vínculo cercano con el artista e incluso en 2019 organizó una muestra de sus obras emblemáticas en el ex Centro Cultural Néstor Kirchner, hoy Palacio Libertad. Mediante las historias de Instagram, la exprimera dama subió una foto junto Le Parc y escribió: “Haber estado tan cerca suyo en su retrospectiva en Argentina fue un privilegio y un honor que guardaré para siempre”.

El mensaje de despedida de Jualiana Awada a Julio Le Parc (Fuente: Instagram/@juliana.awada)

En una segunda imagen, redactó: “Me siento profundamente agradecida por los momentos compartidos, por su arte, su generosidad, su sensibilidad y su mirada siempre luminosa”. Y cerró su despedida: “Hay personas que dejan una huella inmensa en el mundo. Julio Le Parc fue una de ellas. Te vamos a extrañar”.

Bizarrap fue otro de los que lamentó la muerte del artista conceptual. Al igual que Awada, posteó una foto junto a Le Parc que se tomaron en julio del 2024 durante el viaje que el compositor y productor hizo a Europa, y en el que incluyó una visita al atelier del artista en París. “Que en paz descanse, maestro de la luz y el movimiento: Julio Le Parc, prócer del arte argentino. Se fue un grande”, escribió.

Así despidió Bizarrap a Julio Le Parc (Fuente: Instagram/@bizarrap)

Un tercer posteo que se viralizó en las redes fue el de Fito Páez, quien sumó a su feed una foto del artista y redactó: “Se nos fue el gran Julio Le Parc... todo mi amor y el de mi familia para sus amigos y familiares”.

Las palabras con las que Fito Páez despidió a Julio Le Parc (Fuente: Instagram/@fitopaezmusica)

Fuera de las redes sociales y en diálogo con LA NACION, Marta Minujín recordó a Le Parc. “Murió un grande del arte argentino, en la cumbre de su carrera. Influenciado por [Víctor] Vasarely rompió con todo, con su grupo y el arte cinético. Cuando yo llegué a París ya era un grande allá, exponía en la galería Denise René”, dijo.

Así despidió Betiana Blum a Julio Le Parc (Fuente: Instagram/@betianablum)

Betiana Blum no se quedó afuera de la despedida pública al artista. Con un escueto mensaje, realizó una publicación en Instagram y detalló: “Querido Julio: buen viaje al corazón de Dios”.

De qué murió Julio Le Parc

Según confirmó su hijo Yamil Le Parc, Julio atravesaba un progresivo deterioro de salud que se había intensificado durante el último tiempo. “Murió hace dos horas, de viejo. Hacía un mes que no podía comer”, explicó su hijo en declaraciones a LA NACION desde Francia.

El artista se encontraba internado en el Hospital Americano de París. Según relató su entorno, el deterioro se aceleró durante las últimas semanas. La imposibilidad de alimentarse adecuadamente terminó debilitando aún más su estado general. A pesar de ello, mantenía un objetivo que lo ilusionaba mucho, la inauguración de una gran retrospectiva de su obra en la Tate Modern de Londres. “Luchó hasta el final. Estaba muy ilusionado con esa muestra y quería viajar”, contó su hijo.