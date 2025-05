Benjamín Vicuña se habría enojado porque la China Suárez no volvió al país con sus hijos

Hace una semana que María Eugenia ‘la China’ Suárez y Mauro Icardi están en Turquía, donde disfrutaron del triunfo del Galatasaray, club al que pertenece el futbolista. Pero no están solos, Rufina Cabre, Magnolia y Amancio Vicuña los acompañan y así lo dejaron ver en sus respectivas redes sociales, en las que se muestran como familia ensamblada. Mientras parece ser todo felicidad de ese lado del mapa, Benjamín Vicuña no estaría para nada de acuerdo desde Argentina.

Mauro Icardi y la China Suárez celebraron el título del Galatasaray

Según dieron a conocer este viernes en Intrusos (América TV), la actriz tendría que haber pisado suelo argentino en las últimas horas, pero decidió quedarse una semana más. “Finalmente, ellos decidieron quedarse allá en Turquía”, confirmó la periodista Paula Varela e indicó que la ex Casi Ángeles "había hecho la promesa de que los niños hoy se encontrarían con Benjamín por el día de la familia en el colegio”. “La idea era que estén con el papá y compartan ese día que es muy especial”, agregó.

Las camisetas con las que la China Suárez y sus hijos festejaron la victoria del Galatasaray

“Pero, finalmente, decidió que no, que se queda con él (Icardi) allá y de ahí van directamente a Milán para el juicio de divorcio”, explicó, en referencia a la instancia judicial que el delantero del Galatasaray tiene con Wanda Nara.

En ese sentido, Karina Iavícoli comentó que, si bien la protagonista de la actriz podría tener la entrada prohibida, “ella decidió acompañarlo porque también el peligro es la presencia de Wanda”.

La China Suárez no regresó este viernes como estaba previsto (Foto: Captura TV)

Luego de mostrar al aire imágenes en las que se ve a la pareja disfrutar de la pileta en la lujosa casa en la que se hospedan en Estambul, Varela completó: “Me dicen que podría ser una estrategia posible si la China se instala en Turquía y se va a vivir allá con él hacer 15 días y 15 días. ¿Qué significa? Que los chicos se queden en Argentina, porque Vicuña ya dejó claro ayer que no va a dejar que se vayan, y que la China esté 15 días en Argentina con sus hijos y 15 días en Turquía con Mauro Icardi“.

La información sobre el enojo del actor chileno con la madre de sus dos hijos menores llegó después de que se sincerara sobre las imágenes en las que se vio a los dos pequeños celebrar el triunfo del equipo turco en el que juega Icardi. “La verdad, trato de no estar tan al tanto, porque hay mucha información; algunas cosas que están buenas y otras que no... Yo sé cuál es la interna. Me da tanta vergüenza estar hablando de estas cosas, que son domésticas... De permisos, viajes, de la vida familiar, de cómo uno se arregla”, dijo en un móvil para el mismo ciclo de espectáculos.

Benjamín Vicuña: "No hay chance de que mis hijos se vayan a vivir a Turquía"

“Tener que estar dando explicaciones sobre eso es rarísimo, pero en ese sentido, sí. Hablamos (con la China), se conversa... Y siempre se preserva a los chicos, que son lo más importante”, añadió y, aunque estaba visiblemente molesto, intentó no perder la cordura. “Son cosas que se hablaron en privado, también. Hay cosas que sí, que me parece que están de más. Pero eso se habla en privado, no voy a usar un programa de televisión para decir lo que me molesta o lo que no me molesta. Es difícil”, completó.