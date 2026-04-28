Wanda Nara debuta en el cine: de qué trata la comedia romántica que protagoniza y quién es su joven galán

Wanda Nara suma un nuevo desafío a su multifacético recorrido. Empresaria, conductora, figura mediática y cantante, ahora se lanzó al cine con su primer protagónico en ficción.

El pasado sábado comenzó en Montevideo el rodaje de ¿Querés ser mi hijo?, una comedia romántica familiar que marcará el debut cinematográfico de Nara en una producción internacional. La dirección del film está en manos de Hernán Guerschuny, reconocido por trabajos como Casi feliz, Una noche de amor y Doble discurso.

La película, remake del exitoso film mexicano del mismo título, pone a la mediática en la piel de Lucía, una mujer de 40 años que, tras descubrir una infidelidad, reconstruye su vida desde cero. Con el corazón roto, regresa a su antiguo departamento de soltera, donde conoce a Javier, su joven vecino de 23 años, a quien le pide, con la excusa de una entrevista laboral, hacerse pasar por su hijo. A partir de entonces, lo que comienza como una mentira estratégica termina dando lugar a un vínculo inesperado, donde el amor aparece pese a los 20 años de diferencia entre ambos.

Wanda Nara comenzó en Montevideo el rodaje de ¿Querés ser mi hijo?, la comedia romántica que marca su debut en el cine Prensa ¿Querés ser mi hijo?

El proyecto combina humor, romance, enredos familiares y una historia de segundas oportunidades. En el proyecto, Nara estará rodeada de un elenco destacado integrado por Jean Pierre Noher, Charo López y Agustín Bernasconi, entre otros nombres que formarán parte de la producción, la cual se espera que llegue a los cines a fines de este año.

“Este es un nuevo desafío en mi vida”

La empresaria expresó su entusiasmo ante el nuevo reto: “Estoy trabajando y ensayando hace meses para este día, iniciar el rodaje de una producción internacional no sucede todos los días y hacer una película es un esfuerzo enorme que solo se logra trabajando en equipo con mucho compromiso. Atravesé momentos personales muy difíciles para llegar hasta donde estoy hoy, busco permanentemente nuevos proyectos que me obliguen a exigirme cada vez más, este es un nuevo desafío en mi vida y como todo lo que hago, lo llevo adelante con una enorme responsabilidad y muchísima pasión, siento mucho agradecimiento por la oportunidad y la confianza y como siempre, dejo todo en cada cosa que hago”, mencionó.

La empresaria, durante el rodaje junto a sus compañeros de elenco: Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López Prensa ¿Querés ser mi hijo?

Además, Nara destacó: “¿Querés ser mi hijo? es mi primera película de ficción, una remake de una producción mexicana que es récord de audiencia en México; es una comedia romántica hermosa, divertida y emocionante”.

La producción reúne a destacados nombres de la industria audiovisual: Zeppelin Studios junto a Cimarrón Cine (La sociedad de la nieve, Barra brava, Iosi); Film Suez e IP4, en coproducción con Telefe Studios. El rodaje se desarrollará entre Uruguay y la Argentina, con locaciones en ambos países.

"Atravesé momentos personales muy difíciles para llegar hasta donde estoy hoy, busco permanentemente nuevos proyectos que me obliguen a exigirme cada vez más", expresó la mediática ente el nuevo reto Prensa ¿Querés ser mi hijo?

La película original mexicana, protagonizada por Juanpa Zurita y Ludwika Paleta, se convirtió en un fenómeno de audiencia, y esta nueva adaptación buscará traducir ese éxito al público argentino con una impronta local.

Agustín Bernasconi será el joven galán de la trama Prensa ¿Querés ser mi hijo?

El coprotagonista de la trama

Agustín Bernasconi será el coprotagonista de Wanda Nara en la película. El joven de 29 años formó parte de tiras juveniles como Aliados (Telefe) y Soy Luna (Disney); y en algún momento se rumoreó que, fuera de la pantalla, mantenía una cercana relación con la empresaria.

Yanina Latorre reveló el nombre del galán que acompañará a Wanda Nara en la película de Netflix

A comienzo de este mes, Yanina Latorre reveló en el ciclo SQP (América TV) la magnitud del vínculo que une a los compañeros de elenco. “¿Se acuerdan que se habló de un rumor entre ellos? En 2021, Icardi descubrió (...) que le mandaba nudes a Wanda y que hablaban hot. Después del Wanda Gate y de todo lo que pasó con la China, él le descubre fotos del pibe y nunca se llevó a cabo el encuentro porque los agarró y se cortó todo. Cuando Wanda corta con L-Gante el año pasado, entre idas y vueltas con el actual, dicen que estuvieron”, mencionó la conductora en su programa.