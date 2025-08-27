Cómo fue el cruce entre Embón y Duggan en Duro de Domar

Una fuerte tensión se apoderó del programa Duro de Domar durante su emisión del martes por la noche. Los periodistas Pablo Duggan y Horacio Embón protagonizaron un intenso enfrentamiento verbal que escaló hasta que el segundo de ellos decidió retirarse del estudio en vivo. El origen del conflicto fue una discusión sobre el escándalo de presuntos sobornos que involucra a funcionarios del Gobierno.

El origen de la discusión: la historia y el escándalo de Spagnuolo

El debate se centraba en la difusión de grabaciones clandestinas atribuidas al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. Dichos audios, aparentemente editados, implicarían a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, en una supuesta maniobra de sobornos.

El debate se centraba en las grabaciones clandestinas atribuidas a Diego Spagnuolo

El punto de quiebre ocurrió cuando el panelista Horacio Embón intentó establecer un paralelismo histórico para contextualizar la situación. “La palabra ‘laboratorio’ derrocó a Arturo Umberto Illia”, afirmó, en una clara alusión a la droguería Suizo Argentina S. A., la empresa señalada en el presunto pedido de coimas por parte del exfuncionario.

La intervención no fue del agrado del conductor del ciclo, Pablo Duggan, quien de inmediato intentó reencauzar la conversación hacia el eje principal. “No estamos hablando de eso, no me saquen de tema”, respondió de manera tajante y visiblemente ofuscado.

La respuesta de Duggan generó la reacción inmediata de su compañero de panel, quien elevó el tono de voz para defender su punto. “¿Cómo que no? ¿Querés ignorar la historia? ¿Está bien?”, cuestionó Embón. Ante eso, Duggan insistió en su postura y argumentó que el desvío del tema convertía el intercambio en “una conversación de locos”.

Pablo Duggan calificó el argumento de su colega como "una bol*dez"

La escalada del conflicto y el abandono del estudio

La disputa alcanzó su punto más álgido cuando Duggan descalificó el argumento de su colega. “Encima tengo que discutir una boludez. Es gente que patea en contra”, lamentó el conductor. Esta frase provocó la ira de Embón, quien se levantó de su silla y gritó con vehemencia para hacerse oír por sobre el resto de los panelistas.

“¡Momento! ¡No es una boludez! ¡A mí no me vas a decir que yo digo boludeces, carajo!”, exclamó el periodista. Acto seguido, mientras comenzaba a quitarse el micrófono y a recoger sus pertenencias, anunció su retiro del programa. “Dejate de joder, viejo. Me las tomo, tengo las pel...tas llenas”, sentenció.

"Me las tomo, tengo las pel*tas llenas", dijo Embón antes de abandonar el estudio de Duro de Domar

Duggan no intentó retenerlo. Por el contrario, lo despidió con una frase cargada de ironía: “Tomatelas, chau. Otro que se va”. Antes de salir definitivamente del plano de la cámara, Embón se defendió y responsabilizó al conductor por su partida. “No es que me voy, vos me faltás el respeto”, corrigió.

El desenlace en vivo y la reacción en redes sociales

Con Embón ya fuera del estudio, Duggan se dirigió a su equipo de producción con una orden directa para cerrar el episodio. “Cortale el micrófono, no se puede creer”, solicitó, todavía molesto por la situación que acababa de ocurrir en vivo.

El episodio no pasó desapercibido. La fuerte discusión se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde los usuarios generaron un debate con comentarios y opiniones que respaldaban tanto la postura del conductor como la del panelista. El cruce se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche en la red social X.

