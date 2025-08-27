Horacio Embón abandonó Duro de Domar en vivo tras un duro cruce con Pablo Duggan
Los periodistas se pelearon este martes por la noche cuando hablaban de los audios de Spagnuolo
Un incómodo momento se vivió este martes por la noche en el programa Duro de Domar, cuando Pablo Duggan y Horacio Embón se cruzaron al aire al hablar del escándalo de la difusión de grabaciones clandestinas —aparentemente editadas— de conversaciones privadas que serían del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, e involucrarían a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem en una maniobra de presuntos sobornos.
“La palabra ‘laboratorio’ derrocó a Arturo Umberto Illia”, consideró Embón, en relación a la droguería Suizo Argentina S. A., acusada por el exfuncionario de solicitar coimas a las prestadoras. “No estamos hablando de eso, no me saquen de tema...”, respondió Duggan, visiblemente ofuscado ante la insistencia por tratar un tema que desviaba la conversación sobre la actualidad política.
Ante esto, el panelista se alteró y comenzó a elevar el tono de voz: “¿Cómo que no? ¿Querés ignorar la historia? Está bien?“. ”No te estoy diciendo que no es así“, dijo Duggan.
“¿Cómo vas a negar la historia...?“, reiteró Embón y Duggan alegó que quería continuar con el tema que estaban hablando porque sino ”era una conversación de locos“. ”Encima tengo que discutir una boludez... Es gente que patea en contra", lamentó el conductor.
Embón se exaltó y comenzó a gritar: “¡Momento! ¡No es una boludez! ¡A mí no me vas a decir que yo digo boludeces, carajo”. Dejate de joder, viejo. Me las tomo, tengo las pelotas llenas“. ”Tomatelas, chau. Otro que se va", lo despidió Duggan.
“No es que me voy, vos me faltás el respeto”, le contestó el otro mientras se sacaba el micrófono y recogía sus cosas. Ante esto, el conductor fue tajante.
“Cortale el micrófono, no se puede creer”, le pidió a su producción. Rápidamente, la fuerte discusión entre ambos se volvió viral en las redes sociales, en donde se multiplicaron los comentarios de todo tipo y que apoyaban a cada uno de los contrincantes.
