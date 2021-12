Cómo fue la lujosa escapada de Benjamín Vicuña para pasar Navidad en Uruguay y qué planes tiene para Año Nuevo

El 2021 fue para Benjamín Vicuña un año movido. Tal vez demasiado. A la situación de la pandemia que tanto afectó a su trabajo se le sumó la separación de Eugenia ‘la China’ Suárez y, apenas unos meses más tarde, el gran escándalo del WandaGate que implicó tanto a su reciente expareja como a él. Sin dejarse abatir por las vueltas de la vida, el actor decidió pasar la Navidad en un despampanante hotel de Uruguay y planea recibir el año con sus cinco hijos en Buenos Aires.

Las increíbles vacaciones de soltero de Benjamín Vicuña instagram

A pocos días de terminar agosto, Benjamín Vicuña sorprendió a sus seguidores compartiendo un escueto comunicado en sus redes sociales donde confirmó su separación de quien fue su pareja durante cinco años. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, escribió, finalizando con un pedido de respeto a su intimidad y a la de sus seres queridos.

El gran cambio no fue nada fácil para él y, a pesar de que dejó en claro que quería realizar el luto de su relación alejado del ojo público, en alguna ocasión dejó entrever el malestar que sintió. Aunque el actor aseguró que no daría entrevistas sobre su intimidad, decidió romper su propia regla al charlar con Velvet, una revista chilena. En el reportaje admitió: “A los 42 años, las penas y las alegrías se van sumando y en ese sentido es difícil. Si bien somos seres resilientes, abandonar un proyecto de vida, una idea, un compromiso, es muy duro. Es doloroso dejar niños y casa”.

Asimismo, no faltaron los colegas del artista que salieron a confirmar que no está pasando un buen momento y que tanto la separación como el Wanda Gate, en donde las infidelidades de la ex Casi Ángeles salieron a la luz, lo afectaron profundamente. Sin embargo, Vicuña decidió dejar atrás la tristeza y organizó un increíble plan para las fiestas.

Benjamín Vicuña pasó Navidad en un lujoso hotel instagram

Benjamín Vicuña regresó a Argentina para pasar Fin de Año con sus hijos instagram

A través de su cuenta de Instagram, el ex Argentina: Tierra de amor y venganza se mostró muy alegre y relajado en un lujoso hotel boutique en Uruguay que tiene acceso directo a Playa Brava. En las fotos podía verse la costa paradisíaca, enormes piletas de aguas claras y frondosas palmeras. Entre días de sol, veladas de fiesta y sesiones en el spa, el chileno disfrutó su soltería durante la Nochebuena y la Navidad.

Terminada su estadía en el país vecino, emprendió su regreso a la Argentina en donde vivió un emotivo reencuentro con sus hijos. A pesar de haber terminado su vínculo amoroso con las madres de los niños -Pampita Ardohain y la China Suárez-, Benjamín siempre los puso como su prioridad número uno y mantiene una hermosa relación con los cinco.

Benjamín Vicuña con Amancio, Magnolia, Beltrán y Benicio, cuatro de sus hijos instagram

Así, se mostró extasiado al volver a ver a Benicio, Bautista y Beltrán, frutos de su primera relación, y a Amancio y Magnolia, a quienes tuvo junto a su coestrella de El hilo rojo. En sus redes sociales compartió una bella postal familiar en donde se lo puede ver tirado en un sillón con todos los niños a su alrededor menos el mayor quien está muy relajado durmiendo la siesta. Rodeado de todo ese amor, el actor recibirá el 2022.