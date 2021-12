Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña, en su primer encuentro público: “Está bueno tener relaciones sanas”

Juntos, relajados y sonrientes. Así se los vio a Carolina “Pampita” Ardohain y a Benjamín Vicuña en las imágenes del evento que realizó este martes una marca de ropa que lo tiene a él como figura y que contó a su expareja como invitada.

Según confirmaron en Intrusos, se trató de la primera aparición en público de los dos tras la escandalosa separación que protagonizaron a fines de 2015, cuando la modelo y conductora descubrió que el actor chileno le era infiel con La China Suárez, por entonces su compañera de rodaje en el film El hilo rojo.

Luego de mostrar imágenes de la velada, donde se puede ver que Pampita y Vicuña se saludan con un abrazo, se dedican algunas sonrisas y compartieron varias charlas, Rodrigo Lussich recordó que la relación se intensificó luego de la ruptura de Vicuña con Suárez, y remarcó que Roberto García Moritán -actual marido de Ardohain- también fue fundamental.

Para dejar en claro que la buena onda no fue una postura para las cámaras, Karina Iavícoli reveló algunos detalles de la cena de fin de año de Pampita Online, programa del que también participa como panelista. El sábado a la noche, la conductora hizo un asado en su casa y al llegar Iavícoli, se cruzó con Vicuña, quien la saludó muy amablemente.

Luego, repasó la secuencia que vio: “Ella le armó una vianda y vi el encuentro, cómo se abrazaron Roberto y Benjamín, y acá no era para quedar bien con nadie porque era adentro de la casa. Todo fue muy genuino”, destacó.

La palabra de los protagonistas

Durante el evento, el movilero del programa Alejandro Guatti abordó a los protagonistas para consultarles sobre sus sensaciones. Así, cuando el cronista le remarcó a Vicuña que era la primera vez que se lo veía juntos y en público con su ex, él se mostró sorprendido. “Puede ser. Nosotros nos juntamos todas las semanas”, aclaró, y agregó que los encuentros entre ellos se van a suceder porque es “lo normal” y es lo que le sucede con todas sus exparejas.

Luego de acordar con la frase del movilero, quien le señaló que era “para celebrar”, buscó sacarle el dramatismo al asunto y a la frase “lo hacemos por los chicos”. “Por el trabajo, porque no hay nada malo, porque en general está bueno tener relaciones sanas. Sinceramente, no tengo una persona en mi vida con la que ni me pueda cruzar en un evento. No me gustan esos puteríos”, explicó.

Benjamín Vicuña, en la presentación de la nueva colección de la firma EQUUS Gentileza Grupo Mass

Más adelante, celebró que de a poco y luego de las restricciones más duras por la pandemia la vida siga adelante. “Me parece que han sido dos años muy duros. Yo en lo personal con mis salas de teatro cerradas, con aforo. Ha sido muy difícil en lo personal y en lo profesional. Creo que todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo vivió. Entonces estamos felices por un lado con volver a la calle, volver a los abrazos, a los teatros llenos, volver al laburo”.

Por último, consultado por el “WandaGate” y el comunicado que brindó en su cuenta de Instagram por las críticas que debió soportar Suárez, Vicuña expresó: “ Fue lo que me nació en un momento en el que sentí que había un ataque desmedido. Pero no estoy señalando ni a la prensa... Estoy hablando de una cosa social que tiene que ver con una tendencia que tenemos al boicot y a autodestruirnos ”.

El chileno aseguró luego que está todo bien con la madre de sus dos hijos menores, que hablan con frecuencia y desmintió los rumores que señalan que está enojado por todo lo que sucedió. “ Soy un tipo grande, tengo 43 años y creo que está clarísimo que nuestros hijos están por delante de todo ”. “¿Pudiste ver algo de lo que dijo Wanda Nara?”, quiso saber Guatti. “Nooo, no sé. De verdad. También me preservo. No voy a estar consumiendo cosas que me hacen mal”, confió, y dio por terminado el tema.

Luego llegó el turno de Pampita. La modelo también respondió con simpatía las preguntas del periodista y, además de hablar del encuentro con su ex, adelantó que ya tiene cerrado un proyecto para el 2022.

Pampita Ardohain, presente en el evento Gentileza Grupo Mass

“Se va a volver a dar. Viste que en los eventos somos siempre los mismos”, destacó sobre el cruce con Vicuña y recordó que anoche también compartieron el mismo espacio. “ No hay ningún problema. Nos llevamos muy bien. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Están los chicos de por medio, así que no hay otra opción ”.

Sobre su futuro laboral, se mostró muy optimista y con muchas expectativas. “Se viene algo re lindo. Voy a estar en la tele. Un proyecto que me tiene muy entusiasmada. Le vamos a poner mucho amor, mucha pasión. En un buen horario y en un buen canal, así que estoy chocha. No puedo decir más”, dijo, misteriosa. “Pero ustedes lo van a sacar”.