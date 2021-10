Wanda gate: Benjamín Vicuña pidió respeto para la China Suárez, en medio del escándalo

Benjamín Vicuña no se quedó callado y, si bien en un primer momento se desentendió cuando los medios le consultaron sobre la relación virtual que habría tenido su ex, China Suárez, con el marido de Wanda Nara, Mauro Icardi, ahora decidió alzar la voz . Ante la catarata de críticas y memes que recibió la actriz en el medio de la escandalosa separación de la mediática y el futbolista, el chileno pidió una suerte de tregua a través de un mensaje que escribió en una de sus historias de su cuenta de Instagram. “No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos”, expresó el padre de Magnolia y Amancio.

Todo comenzó días atrás cuando Wanda lanzó un fuerte mensaje en las redes demostrando así la crisis que atravesaba su pareja. Al poco tiempo también surgió un inesperado nombre como protagonista: el de la China Suárez. Y así toda la situación fue escalando en versiones: mientras que Nara mandaba crípticos posteos en su cuenta de Instagram, Icardi subía fotos deseándole “feliz día de la madre”. Y el Wanda Gate abría un nuevo capítulo. Al ser consultada sobre el tema, Suárez se limitó a decir que no los conocía, pero los chats entre ella y el futbolista demostraron que eso no era cierto.

Ángel de Brito exhibió una captura de los mensajes que se enviaron Mauro Icardi y la China Suárez Twitter @AngeldebritoOk

El resto de la información llegó de la voz de Yanina Latorre. La panelista de LAM contó todo con lujo de detalles en el ciclo de eltrece, mostró algunos de los mensajes que intercambiaron la actriz y el futbolista, sumó más datos sobre el motivo de separación de la China y Benjamín y hasta habló de la reacción del chileno, quien ya sabía que existía un vínculo entre su ex e Icardi.

Según contó la panelista, Vicuña contestó al ser consultado sobre el supuesto affaire de su ex con Icardi: “No soy yo la persona que tiene que dar explicaciones”. Latorre llamó al chileno cuando se enteró de que él había tenido una conversación con Wanda en medio del escándalo, del que atinó a opinar: “Es todo una pena”. Además dijo que el actor se había enterado por la niñera de sus hijos y que le habría advertido a su expareja: “No te metas ahí, que la conocés a Wanda y hay cinco pibes”.

Captura de pantalla de historia en Instagram de Benjamín Vicuña https://www.instagram.com/stories/benjavicunamori

Un rato antes, en el mismo programa mostraron algunos de los supuestos chats entre Suárez e Icardi. En los mismos la actriz fantaseaba con verse con el futbolista en algún lugar en donde nadie lo conociera. Estos intercambios que habrían tenido lugar en Telegram fueron la razón de la furia de Wanda y del inicio de sus llamativos posteos en las redes sociales.

Sobre la conversación entre Vicuña y Nara, Latorre dijo: “Hablaron bastante”. Y a propósito de esto, Ángel de Brito, conductor de LAM, comentó que el actor y la empresaria se habían empezado a seguir en Instagram el fin de semana pasado, es decir, luego de que estallara el escándalo.

La separación de Vicuña y Suárez

Además de revelar detalles de la separación de Wanda, Latorre también lanzó otra bomba: que el verdadero motivo de la separación de Vicuña y Suárez habría sido una infidelidad por parte de la actriz con un reconocido actor. “Hoy me enteré del verdadero motivo de la separación de la China y Vicuña, fueron cuernos”, dijo. Ante la intriga de sus compañeras, la panelista sumó más picante a su información: “Hay otros actores involucrados”, indicó.

Sin más preámbulos, Latorre comenzó a contar cómo sucedieron los hechos. “Ella lo engaña a él con un actor mega, protagonista de dos ficciones importantes y él la descubre. Se entera también por el teléfono y ella no lo niega, le pidió perdón y siguieron”, contó. Al parecer, lo más grave de esta infidelidad para Vicuña fue descubrir quién era el tercero en discordia: “Fue con un actor que era amigo y conocido de Vicuña, que a su vez está casado con una actriz. La mujer se enteró y se perdonaron... Los cuatro se perdonaron”.

Sin embargo, un nuevo encuentro en el último tiempo hizo estallar al chileno. “Eran amantes fijos y de bastante tiempo. Ella reincide después de comprar la casa y cuando él la cuestiona le dijo: ‘Si no te gusta, nos separamos’ y ahí se separó”, reveló la panelista, dando cuenta de los motivos que llevaron a la pareja a distanciarse.

Si bien desde su separación de Vicuña a Suárez se la ha vinculado con varios actores y modelos del ambiente, según Latorre quien sería la nueva conquista de la actriz es nada más y nada menos que Nicolás Furtado. “No están de novios, es un touch and go. La historia no es nueva, viene desde Buenos Aires y ahora siguió en Madrid”, dijo dando a entender que el actor de El Marginal se encuentra en Europa, muy cerca de Suárez.