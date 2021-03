Cómo sigue el estado de salud de Lía Crucet: : internada en un psiquiátrico y lejos de su familia

Malena González, una de las nietas de Lía Crucet, contó hoy que finalmente su madre Karina pudo visitar a la cantante en la clínica psiquiátrica donde está internada y habló sobre cómo sigue su estado de salud: “Está como una anciana abandonada”.

“Hoy estamos recuperándonos de haberla visto ayer. Mi mamá tuvo una visita, la dejaron pasar a ella sola porque puede recibir una visita por día, 15 minutos nada más. Pero ¿viste cuando ves a una persona y no la reconocés? Bueno, lo que ven de Lía Crucet quedó en el recuerdo”, comentó la joven en comunicación telefónica con Nosotros a la mañana.

Ante el asombro de los panelistas, González siguió con su relato: “Por lo que me definió mi mamá está como una anciana abandonada. Piel y hueso, los pómulos para afuera, las pupilas dilatadas. La reconoció, pero tiene momentos de lucidez que son segundos. Ella no controla sus esfínteres, le ponen toallas al costado para limpiarse y tiene un trauma como que si no limpia las toallas le van a pegar. Los médicos piensan que algo le habrá pasado con una toalla, como que habrá ensuciado una toalla y le habrán pegado por eso”, reveló dando a entender que durante todos estos años sufrió violencia de género al lado de su esposo.

Sin embargo, su nieta no sólo habló de violencia de género sino también de violencia económica por parte de Tony, su manager y marido. “Su propio esposo la abandonó en un geriátrico y hoy en día mi abuela es una migaja de lo que fue. Me da bronca porque mi abuela no tiene por qué estar así porque tiene su dinero, porque se rompió el lomo toda su vida para tener aunque sea una obra social como la gente”, lanzó angustiada.

“Cuando yo dije que tenía esquizofrenia, todos salieron a decir que estaba perfecta, hasta Gladys, la bomba tucumana salió a decirnos mentirosas entonces yo quiero ver a todos ellos ahora que vayan y aunque sea la saluden en el psiquiátrico”, agregó enojada.

Y nuevamente volvió a arremeter contra el marido de su abuela. “Mi mamá ayer le preguntó por Tony y dijo que hace mucho tiempo que no lo ve. Ya está, ya le sacó todo lo que podía, ya la exprimió. Mi abuela ya no tiene nada a su nombre. Ni siquiera es socia de Sadaic, todo está a nombre de Tony. Si en la radio pasan un tema de mi abuela, va a cobrar Tony. Si el que es el apoderado no renuncia es imposible cambiarlo”, señaló.

LA NACION