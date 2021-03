Karina, la hija de Lía Crucet, preocupada por la salud de su madre: “No tiene ni para pagar la obra social”

Desde hace un tiempo, preocupa la salud de Lía Crucet. En los últimos meses, la referente de la movida tropical adelgazó casi 60 kilos y debió ser internada para someterse a algunos chequeos y estudios médicos. Ante esta situación, su hija Karina reapareció en los medios y contó las internas familiares que le impiden estar cerca de su madre en este difícil momento.

Mientras asegura que la enfermedad psiquiátrica de la cantante empezó cuando ella era adolescente, Karina aclaró que con el paso de los años todo fue empeorando. “Su esquizofrenia empezó a mis 14 años, fue gradual. Cuando empieza a pegarla en la movida tropical en los ’90 empezó a manejarse raro, ahí le explotó del todo su enfermedad”, comentó en el piso de Los ángeles de la mañana acompañada por sus dos hijas Malena y Florencia.

“Al principio no sabían que tenía, le hicieron estudios y no salía nada. El médico dijo que había que medicarla psiquiátricamente y que tenía que descansar un poco del trabajo. Ahí su marido Tony no quiso, se enojó conmigo y empezó la guerra con ellos. Yo no quería que en esas condiciones mi mamá trabaje, por ella y porque tenía actitudes violentas con los músicos o el público”, reconoció la también cantante sobre el momento que empezó el mal vínculo con el marido de Crucet.

Su diagnóstico de “esquizofrenia mezclado con delirio místico” la hacía ver cosas raras y reaccionar de manera inesperada en cualquier momento. “Ella veía vírgenes o pensaba que los extraterrestres la venían a buscar. En los shows por ahí le pegaba a la gente, o se levantaba la remera (...) Mi mamá tomaba los medicamentos con botellas de alcohol que escondía debajo de la cama. Nadie veía las cosas que veíamos nosotros y cada vez era peor”, confesó Karina.

Mientras asegura que su madre y su pareja están económicamente destrozados, la rubia mostró su preocupación por las condiciones en que vive la artista de cumbia en estos momentos. “Él se encargó de poner los bienes de mi mamá a nombre de una persona que se murió de repente y perdió todo. No tienen ni para pagar la obra social. Da impotencia verla así. Siempre intenté ayudarla, que retome sus tratamientos pero me choqué con una pared. No me dejaban estar, no me decían con qué médicos se trataba mi mamá”, señaló.

Sobre cómo era su relación con Tony cuando su madre se casó, advirtió: “Ella lo conoció en el ’81. Yo tenía 10 años. Al principio era buena hasta que mi mamá empezó a imaginar cosas que Tony me hacía a mí y no era así, era producto de su enfermedad. Tony jamás nos hizo nada ni a mí ni a mi hermano, en ese sentido no (...) Me costó entender que estaba enferma. Me hizo mucho daño eso”.

Y enseguida recordó una de las últimas conversaciones telefónicas que tuvo con su madre a fin del año pasado. “Con mi mamá es imposible hablar. No me la pasan y si lo hacen la ponen en alta voz. A la única que le importa la salud de mi mamá es a mí y a mis hijos. La última vez que hablé para las fiestas tuve que mandar a la policía porque me dijo que le estaban pegando y desde ahí le sacaron el celular”, remató angustiada sin saber si su confesión era verdad o producto de su enfermedad.

