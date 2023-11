escuchar

Cinthia Fernández siempre es tendencia en las redes sociales por toda la intimidad que comparte con sus casi 6 millones de seguidores. En la noche del viernes, compartió una historia donde escribió: “Se aceptan mimos por acá, estamos muy tristes”. Más tarde publicó un video donde se la veía a ella junto a su hámster y donde anunció que su mascota había muerto.

“Que descanses en paz Tom. Intentamos salvarte, pero no se pudo. Mi hámster perro”, escribió Cinthia debajo del video donde juega con su hámster y donde también escribió: “Te amo bebé, descansá”. Y repitió el pedido de mensajes de amor para calmar la angustia: “Andamos tristes así que se aceptan mimos”.

Varios seguidores se solidarizaron con la modelo y compartieron su pésame en los comentarios del posteo. “A Tom lo mejor que le pasó fue ser parte de tu familia, Cin. Hay muchísimo amor en ustedes y en cómo enseñarles a respetar y tratar a las mascotas. Llegó con su misión que fue regalarles hermoso y divertidos momentos, ahora le cedió su lugar al nuevo integrante. Espero que llegue otro hámster. Mira lo responsables que son nuestras mascotas para que no sufran tanto”, dice uno de los comentarios.

“Vamos, Cin. Solo los que perdemos a nuestros animales sabemos el dolor, pero una vez escuché que hay que recordarlo con alegría y dejarlos ir, ellos siempre volverán a visitarnos. Me costó entenderlo pero tiene lógica recordarlos con mucho amor. Eso los hace descansar en paz”, dice otro de los comentarios de una seguidora.

Cinthia Fernández se quedó sin trabajo, chocó con su auto y estalló contra todos: “Me da bronca”

Recientemente, Cinthia Fernández se vio involucrada en un accidente automovilístico, marcando el punto de quiebre que desencadenó su furia en una transmisión en vivo durante un móvil de TV. La jornada se tornó insoportable para la panelista, ya que horas antes, a través de las noticias del mundo del espectáculo, se enteró de la pérdida de su trabajo como panelista en Bien de mañana (eltrece). Fiel a su característico estilo, protagonizó un enérgico descargo abordando ambas situaciones y arremetió contra diversos actores involucrados.

“Está todo mal organizado. Es un desastre. Un flaco me dijo que pase y me paró la Policía y me dijeron que no podía y me quisieron hacer una multa. Le dije que estaba con mis hijas y que anote la multa”, relató Fernández. “Di la vuelta y un bolu... que venía con el celular me la dio. Me da bronca porque me rompieron el auto”, contó irritada tras el suceso.

Sin embargo, ese no fue el único acontecimiento desafortunado que experimentó durante aquella jornada y que afectó su estado de ánimo. Cerca del mediodía, recibió la noticia de que había perdido su empleo como panelista en el programa Bien de mañana, conducido por Fabián Doman, el cual llega a su fin tan solo dos meses después de su estreno.

“Yo digo ...¿Por qué es así la jungla de la televisión? ¿Te cuesta mucho decir que se va a terminar y que no digamos nada? Hasta ayer le pregunté a la producción y me dijeron que no sabían nada”, expresó enojada.