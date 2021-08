Mel Brooks, el gran genio del humor, lanzará su libro de memorias

El genial creador Mel Brooks, director de títulos como El joven Frankenstein, S.O.S. Hay un Loco Suelto en el Espacio o Locuras en el Oeste, anunció que en noviembre lanzará su libro de memorias titulado All About Me! My Remarkable Life in Show Business. Según destaca The Hollywood Reporter, la editorial Ballantine Books está detrás del proyecto. En sus memorias, el humorista repasa su infancia en Brooklyn durante la Gran Depresión, su paso por el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y sus primeros años en el mundo de la comedia.

El artista de 95 años también hace una crónica de sus años en Hollywood y Broadway, y detalla los momentos más significativos de su carrera, desde la cocreación de Superagente 86, aquella serie icónica que protagonizaron protagonizada por Don Adams y Barbara Feldon; hasta la grabación de Los productores. ”Espero que los fans de la comedia se diviertan con las historias detrás de mi trabajo y realmente disfruten con este extraordinario viaje”, dijo Brooks en un comunicado.

Ballantine Books, en tanto, ha asegurado que las memorias brindarán a los lectores la oportunidad de conocer detalles sobre las amistades y colaboraciones de Brooks, incluidos Sid Caesar, Carl Reiner, Gene Wilder, Madeline Kahn, Alfred Hitchcock y Anne Bancroft. ”A través de historias de lucha, logros y camaradería (y docenas de fotografías), los lectores podrán toparse tendrán un conocimiento más personal y profundo del increíble trabajo detrás de uno de los artistas más consumados y queridos de la historia”, adelanta la editorial.

La afirmación no es para nada, exagerada. Cuando el American Film Institute lo homenajeó en 2013, aquella vez tomó la palabra Martin Scorsese. “Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, los hermanos Marx, Abbott y Costello. Ésa es una larga línea de locura expertamente calibrada. Esos artistas forman una tradición de verdadera grandeza a la que Mel Brooks no pertenece.” Así comenzó su discurso de Martin en esa cena homenaje. Rápidamente, el director aclaró que el cómico, director y guionista “creó su propia tradición, que rompe todas las reglas y exhibe un conocimiento del vocabulario cinematográfico; se puede ser un gran realizador sólo para obtener risas”.

Además de la publicación en papel, Random House Audio lanzará el audiolibro, pero por el momento se desconoce si se editará en español. Brooks ganó el Oscar a mejor guion original por Los productores y estuvo nominado en una ocasión más por El joven Frankenstein. En los últimos años ha participado como actor de doblaje en Toy Story 4 y Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas.

En aquella cena en la que fue homenajeado, estuvieron Robert De Niro, Morgan Freeman, Woody Allen y George Lucas, entre otros. Mel Brooks es uno de 15 artistas norteamericanos en acceder a la categoría de EGOT (sigla que hace referencia a los ganadores de premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, los más prestigiosos de la industria del entretenimiento norteamericano): el director de Locura en el Oeste tiene varios Emmy (uno como guionista del legendario Sid Caeser Show y tres más como actor de reparto de la serie Mad About You), tres Grammy, un Oscar por Los productores y tres premios Tony por la adaptación que hizo de ese film al musical.

En el terreno local, Guillermo Francella es un declarado fanático del artista norteamericano. Primero, junto a Enrique Pinti, protagonizó Los productores, montaje que fue visto por 265 mil espectadores. Luego, en 2009, fue el turno de El joven Frankenstein, la versión teatral de aquella película que protagonizaron Gene Wilder y Marty Feldman, en 1974.

Melvin James Kaminsky, tal su nombre real, nació en Brooklyn el 28 de junio de 1926, hijo de padres eran inmigrantes. Empezó a actuar en lugares de veraneo, donde hacía un poco de todo: cantaba, actuaba, daba monólogos. Por la época había otro Kaminsky más exitoso que él, un trompetista de jazz. Por eso se cambió su apellido por el de soltera de su madre, Brooks.

Cuenta la leyenda que a sus 14 años tuvo que hacer un reemplazo en una obra en su barrio. Sólo debía servir una taza de té y, al parecer, no estaba nervioso. De todos modos, cuando entró a escena se tropezó luego de servir la taza. La tetera voló por el aire. Rápido de reflejos, se lanzó en su búsqueda mientras tiró al piso al actor principal. Ese personaje, según la trama, debía tomar ese té que, dato no menor, estaba envenenado. Ante el accidente, dicen que los actores se quedaron mudos, sin saber entonces cómo seguir mientas la platea no sabía si reír o llorar. El joven Mel Brooks encaró entonces al público rompiendo toda convención teatral. Se sacó la peluca y dijo: “Tengo 14 años. Nunca hice esto. Creo que no es mi culpa”. El público se empezó a reír a carcajadas. Desde ese momento, el gran artista no paró.

Superagente 86, una serie de culto que llevó la firma de este genial artista

En marzo del año pasado cuando el coronavirus tuvo parado al mundo, esta leyenda del humor norteamericano apareció en un divertido video junto a su hijo Max para concientizar sobre las medidas preventivas. “Si yo tengo coronavirus, probablemente estaré bien -dice su hijo-. Pero si se lo contagio a mi padre, él podría contagiárselo a Carl Reiner, quien podría contagiar a Dick Van Dyke. Y antes de darme cuenta, habré destruido a toda una generación de leyendas de la comedia”, bromeaba.

Cuando hizo Superagente 86, reconoció años después: “Hasta ese momento nadie había hecho una serie con un idiota como protagonista, así que decidí ser el primero”. Él lo hizo, y todos los idiotas del mundo, se lo siguen agradeciendo.