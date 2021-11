Sandra Borghi tuvo un accidente en vivo en Nosotros a la mañana: “No puedo hacer el programa así”

Sandra Borghi protagonizó un blooper este miércoles en Nosotros a la mañana (eltrece). La periodista se volcó el mate encima mientras estaba al aire y el conductor Joaquín “el Pollo” Álvarez la mandó al frente.

“Ahora seguimos con el programa, sé que hoy está disperso, pero esto no lo puedo dejar pasar”, lanzó, llamando la atención de los espectadores, mientras en el estudio se escuchaban las risas de los panelistas. En ese momento, Borghi apareció en pantalla agarrándose la cabeza. “No lo puedo creer, volcó”, comentó Álvarez.

En una distracción, a la periodista se le cayó la yerba del mate sobre la ropa. Afortunadamente, todavía no lo había cebado, por lo que no se quemó. Sin embargo, Sandra señaló preocupada: “Tengo pantalón blanco”. Y le pidió a su colega: “Me tengo que cambiar, no puedo hacer todo el programa así”.

El blooper de Sandra Borghi en pleno programa de Nosotros a la mañana

Lejos de resguardar a su compañera frente a esta bochornosa situación, el “Pollo” se divirtió y arrastró la silla de la periodista hasta el centro del estudio, de modo que se pudiera ver en cámara la mancha de yerba que tenía sobre la prenda.

“¿La tapamos con diario?”, bromeó el conductor. Mientras que Carlos Monti, que se desempeña como panelista, propuso: “Hagamos el VAR, así se ve”.

Luego, Borghi volvió a su lugar y comenzó a sacudirse, pero Álvarez siguió con el tema y mostró cómo había quedado el piso tras el accidente. “Esto lo va a levantar eltrece y va a decir ‘el drama de Sandra Borghi’”, señaló la periodista, adelantando que su percance terminaría convirtiéndola en noticia en los portales de espectáculos.

El "Pollo" Álvarez expuso la mancha de yerba que Sandra Borghi tenía en el pantalón al aire de Nosotros a la mañana Captura de TV

La emoción del “Pollo” Álvarez en vivo por una sorpresa de Lionel Messi

El seleccionado argentino jugó este martes por la noche en San Juan contra Brasil por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. En la previa del partido, Álvarez recibió una inesperada sorpresa sobre el final de Nosotros a la mañana.

El periodista comenzó a correr por el estudio y a abrazar a sus compañeros, mientras todos miraban atónitos. “Algo le pasó fuerte, eh, tiene que ver con Messi”, aclaró uno de sus colegas.

El conductor reveló: “Señoras y señores, desde San Juan, ¡les mandamos un beso grande a los muchachos de la Selección argentina!”. Y aseguró que los futbolistas estaban mirando el programa. “Esperen que le voy a preguntar si puedo mostrar la foto. Es un amigo el protagonista”, adelantó, generando suspenso.

Así reaccionó el "Pollo" Álvarez por el mensaje de De Paul y Messi

Finalmente, contó que quien le estaba escribiendo era “la revelación de la Selección argentina”, haciendo referencia a Rodrigo De Paul, quien le mandó una foto en la que posaba con Lionel Messi. “¡Llegamos, señores! ¡Nos está mirando el mejor jugador del mundo! Ahora que estás mirando quiero decirte que te mandé mil millones de mensajes en Instagram, no los veas porque te vas a asustar porque te mandé muchos, mirá los últimos”, le avisó a La Pulga.