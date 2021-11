Romina Pereiro habló sobre la supuesta separación de Jorge Rial: “Ya me cansé”

Luego de que Jorge Rial desmienta su separación de Romina Pereiro, fue la nutricionista quien salió a hablar para calmar los rumores que la alejaban del reconocido conductor.

Todo comenzó cuando la pareja dejó de compartir imágenes juntos en sus redes sociales y de mostrarse en público. Ante esto, Rial habló con Ángel de Brito que así lo comunicó en Los Ángeles de la Mañana (eltrece). “Hablé con Rial esta mañana porque había unos rumores de separación de su mujer, Romina -lo leí en las redes y me preguntaron algunos colegas-, y me dijo que no, que esta todo bien. Estaban juntos de hecho cuando hablé”, afirmó el conductor de LAM.

La nutricionista desmintió haberse divorciado del conductor.

Para validar esta información, el periodista Juan Etchegoyen fue a buscar la palabra de Romina. “Nada que ver”, le aseguró la nutricionista al conductor de Mitre Live (Radio Mitre). “Todo el tiempo dicen eso. Pero ya me cansé de salir a aclarar”, lanzó la esposa de Rial.

El pasado 18 de octubre, Rial publicó en su cuenta de Instagram un video que lo muestra con Romina, sus hijas, y su nieto, Francesco. “El sábado cumplí 60. Un número mágico en un año muy difícil. Pero por unas horas todo volvió a ser como antes. Abrazos, besos, risas y muchas ganas de festejar. Estuvieron los que tenían que estar. Que no es poco. Sé que no fui el mejor padre, el mejor marido, el mejor compañero ni el mejor amigo. Hice lo que pude. Por eso le agradezco el amor y el esfuerzo que le puso mi mujer @romipereiro para organizar este maravilloso día. Peleó hasta con mis dudas. Y siempre está ahí”, escribió el conductor.

Romina Pereiro y Jorge Rial comenzaron su relación en 2017 cuando el conductor la vio en un programa de televisión y quedó flechado

“A @moreerial y @rochirial por soportar a un padre cinco puntos. A Viole y Emma, que me regalan su amor cada día. A Fran, que llena de energía y me hace sentir que ser abuelo es una bendición. A cada uno de los amigos que estuvieron dándome un abrazo. Gracias a todos por dar tanto y recibir tan poco. Ojalá lo que venga sea mucho mejor que lo que estamos dejando. Gracias por el amor. Un ingrediente que no todos sabemos disfrutar. Gracias amor @romipereiro”, concluyó.

El conductor y la nutricionista comenzaron su relación en 2017 luego que Rial confiese que veía Cuestión de Peso porque le gustaban los realities y que le llamo mucho la atención la sonrisa de la joven. “Cuando sonríe se lleva puesto todo”, había comentado y días después, ante una pregunta en Twitter que posteó la nutricionista (“¿qué le pasa a los hombres”), se decidió a contestarle: “Yo puedo contarte algo...”. Finalmente, en 2019 se casaron en una exclusiva celebración para 90 familiares y amigos que fue organizada por la empresa Plan V, a cargo de Claudia Villafañe.