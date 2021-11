La inesperada reacción de Cinthia Fernández en pleno móvil con Andrés Nara y su nueva novia

Durante la programación del martes en Los ángeles de la mañana (eltrece), el padre de Wanda y Zaira, Andrés Nara, brindó una entrevista y presentó a su actual pareja. Se trata de una joven llamada Debby Giménez, 28 años más joven que él. Después de una extensa nota con la flamante pareja, el conductor del programa se percató que Cinthia Fernández no podía parar de reírse y la expuso ante sus compañeras. ¿Cuál fue el motivo de su incesante risa?

Consultada por Ángel de Brito sobre lo que le provocó tanta gracia, al punto tal que no podía ni hablar, la bailarina quiso pasar desapercibida. “Me emocioné. Es una historia de amor hermosa”, explicó mientras se secaba las lágrimas con un pañuelo.

Al escucharla, Andrea Taboada agregó: “No sé qué le pasa a Cinthia. ¿Qué te pasa?”. Ni lenta ni perezosa, Yanina Latorre vio que la bailarina miraba su celular mientras reía y por eso lanzó: “¿Qué te llegó de Debby? Sos la maldad personificada. ¡Qué se va a emocionar! Tiene ahí maldades de Debby”.

Cinthia Fernández se tentó en vivo en plena entrevista con Andrés Nara y su nueva novia

Finalmente, se supo que la risa de Cinthia tenía que ver con que se enteró durante la nota que la pareja de Nara era sobrina de la Pastora Irma, expareja del mediático famoso Pastor Giménez, dato que la sorprendió. Para cerrar, Fernández acotó: “Tengo más datos de Debby, y no son buenos”. Habrá que ver si en los próximos días da a conocer la información que al parecer le llegó de muy buena fuente.

Cinthia Fernández no pudo evitar reírse en pleno móvil de Andrés Nara (Foto: Instagram/@cinthia_fernandez_) Instagram: @cinthia_fernandez_

El noviazgo de Andrés Nara y Debby Giménez

Después de varias semanas con el Wandagate en todos los medios y ante la reconciliación de su hija con Mauro Icardi, Andrés hizo público su noviazgo con Giménez. En una nota con el periodista Juan Etchegoyen para radio Mitre, contó que se puso de novio hace un mes y mencionó que conoció a su pareja a través de un amigo.

En el reportaje también estuvo presente Giménez, que contó que tiene un hijo y detalló que el primer contacto que mantuvo con Nara fue a través de las redes sociales. “Lo que más me llamó la atención es lo divertido y sencillo que es él, nos reímos todo el día”, expresó sonriente.

Andrés Nara oficializó su romance con Debby Giménez @andres_r_nara

Por otro lado, Andrés comentó que su nueva pareja tiene una personalidad particular, diferente a las que conoció hasta ahora. “Ella se mantiene en un perfil bastante cauto y no le gusta mucho la exposición. No se sentía tan cómoda al ver que era conocido”, precisó.