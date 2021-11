MasterChef Celebrity: la desesperada reacción de Catherine Fulop que sorprendió a Germán Martitegui

Catherine Fulop protagonizó un divertido momento durante la última emisión de MasterChef Celebrity (Telefe) cuando uno de los jurados, el chef Germán Martitegui, trató de ayudarla con su preparación.

La consigna del martes fue un homenaje a Doña Petrona y sus célebres libros de recetas. Para esto se armaron duplas y a Catherine le tocó hacer equipo junto a Luisa Albinoni. El primer desafío consistió en enfrentar a los participantes para decidir quien cocinaba y quien asistía. El que realizara mejor y en menor tiempo el repulgue de una empanada, ganaría y tomaría el rol de “Juanita”, la ayudante de Doña Petrona.

Albinoni terminó ganándole a la venezolana por ende, Cathy sería la cocinera. A la hora de elegir el recetario, les tocó cocinar lengüitas de cordero a la noisette. Antes de que comenzaran, Martitegui les advirtió: “Sean conscientes de que la lengua de cordero es muy chiquitita, no es como la de vaca. La tienen que hervir, pelar muy bien, después cocinar. Y lo fundamental es la salsa”. “La tenemos complicada. Ay, Dios mío. ¿No se puede devolver el libro?”, bromeó Albinoni.

Catherine Fulop "acosó" a Martitegui para que la ayude en una preparación

“¡No sé cómo se pela!”, lanzó nerviosa Fulop apenas comenzada la cocción. “Así no”, le advirtió el jurado. “Probé todas las técnicas, con el cuchillo así, el cuchillo para allá”, explicó la actriz. “¡No, no, no! La estás pelando como si fuera una papa... ¿Las pasaste por agua hirviendo?”, le preguntó Germán. “Están en agua hirviendo”, respondió la participante. “Entonces le falta un poco. La ansiedad no te ayuda”, le dijo Germán.

“¿Qué está haciendo Juanita acá?”, consultó el chef haciendo referencia a Luisa “Las papas”, dijo Fulop. “¡No, no, no! Son papas noisette”, gritó. “¿Pero nos tengo que hervirlas primero?”, preguntó. “No, sacalas ya del fuego y hay que hacer las papitas. Ahora las van a tener que enfriar porque si no se van a quemar. Chicas, están complicadísimas. Les digo una cosa: están complicadísimas”, subrayó el jurado.

“Germán no nos tira un centro”, se lamentaron las mujeres luego de que el chef se vaya de la estación. “No, no te vayas”, lanzó Cathy, quien le cerró el paso y lo tomó del brazo. Germán intentó escaparse pero ella insistió. “Solo una cosita, Germán. ¿Cómo se pelan las lenguas?”, le gritó desesperada. “Nos dejó pagando”, concluyó Albinoni cuando se fue el jurado.

Finalmente, el dúo presentó un plato al que bautizaron “Corderas parlanchinas”. “Me quemé, no salía la piel de la lengua pero sí la de mi dedo”, reconoció Cathy. Aunque con críticas, Martitegui reconoció algunos méritos en la preparación: “No está tan mal -admitió-, pero doña Petrona les hubiera pegado una patada a ambas”. Damián Betular, por su parte, señaló que “las noisettes no son noisettes” y que las chauchas no habían sido peladas. Con esta devolución, la dupla recibió el delantal gris y buscará la absolución en el “jueves de última chance”.