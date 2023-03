Con un lapidario mensaje, Daniela Celis confirmó su separación de Thiago Medina de Gran Hermano

escuchar

El aislamiento y las largas horas de convivencia dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) crearon el ambiente perfecto para que floreciera el romance entre algunos participantes quienes, tras ser eliminados, continuaron con sus vínculos fuera del ciclo. Sin embargo, este no fue el caso de Daniela Celis y Thiago Medina, quienes le habrían puesto un final a su relación.

El apasionado beso de Thiago y Daniela en Gran Hermano Captura: Pluto Tv

Calificados como la pareja más fogosa de la historia del reality y tras haber roto el récord de mayores encuentros sexuales dentro de la casa, la relación entre Daniela y Thiago debió enfrentar varios obstáculos.

Además de la diferencia de edad y de que los dos tenían personas esperándolos afuera -no parejas formales, pero si “compromisos” no resueltos-, cuando Celis fue eliminada de la casa pudo ver en los clips que le mostraron que el joven no había sido sincero sobre sus sentimientos y que, mientras a ella le decía que quería que estuviesen juntos, hablaba mal a sus espaldas.

Daniela confirmó su separación de Thiago a través de Twitter

Aunque al entrar nuevamente a la casa por el repechaje aseguró que se vengaría -así nació el apodo “Vengañela”- y que no volvería a relacionarse románticamente con Thiago, finalmente cedió. Ahora, los dos afuera de la casa, habían vuelto a mantener una relación, esta vez alejados de las cámaras.

No obstante, no pudieron sobrevivir el impacto del exterior y le habrían puesto un punto final a su noviazgo. Así lo dio a entender Daniela a través de su cuenta de Twitter, en donde horas atrás expresó: “Hasta que entendí que él no es para mí”. Acompañó el texto con el emoji de un corazón roto.

LA NACION