Con una foto retro, Santiago del Moro mostró lo más insólito que tuvo que hacer para conseguir una nota: “Lo quería compartir”

Este lunes, las redes sociales se convulsionaron con una imagen retro que publicó Santiago del Moro en su perfil oficial de Instagram. El conductor de televisión compartió un recuerdo de sus comienzos en el medio artístico y realizó una profunda reflexión para aquellos que persiguen sus sueños, a todo o nada.

Del Moro suele mantener un bajo perfil cuando se trata de su vida privada, en especial de su familia, a la cual intenta preservar en cada detalle del foco de la atención mediática. Pero cuando de él se trata, no tiene problemas en recordar su pasado como un joven del interior de la provincia de Buenos Aires que atravesó diferentes circunstancias para llegar a la fama. Y a esto suele hacer referencia en reiteradas ocasiones en su programa radial El club Del Moro (La 100), donde se respira un ambiente distendido.

Santiago del Moro compartió un recuerdo en su cuenta de Instagram y las redes estallaron (Fuente: Instagram/@santidelmoro)

En esta ocasión, el conductor abandonó todo tipo de prejuicios y se animó a postear una fotografía de su primera nota para los carnavales, en donde, para sorpresa de él y de los espectadores, terminó con la vestimenta típica de la fiesta y se metió dentro del corsódromo para desfilar con el conjunto de los bailarines.

A la par de la imagen, escribió una profunda reflexión y reveló la historia detrás de la divertida postal. “No, esto es genial jajaja. Mi vieja recién me mandó esta foto que encontró revolviendo algunos recuerdos”, comenzó y añadió: “Les cuento… me mandaron en mis inicios en la TV a cubrir los carnavales, nunca pensé que eso incluía ponerme ese ‘outfit’ y salir a la comparsa. ¡¡¡Todo sea por conseguir la nota y seguir mis sueños!!! Me pintaron todo y me soltaron a sambar”.

Antes de concluir con su mensaje, finalizó con una ironía, pero también dejó en claro su necesidad de impulsar a todas aquellas personas que tiene una meta, a luchar por ella. “Hace rato cuento la anécdota y hoy apareció el testimonio y lo quería compartir”, señaló y bromeó: “En cualquier momento vuelvo a las pistas”.

De inmediato, algunos de sus más de tres millones de seguidores en Instagram depositaron en la sección de comentarios algunas reacciones al tomar conciencia de la fotografía. “Tu cara de poco carnaval es mortal”; “Te parecés a Marcos (Ginocchio)“; “Sos el Ken de Barbie”; “Todo sea por el laburo”; “Sos un fuego Santi”; “Siempre dándolo todo” y “Es muy lindo recordar el inicio”, fueron algunas de las opiniones expresadas sobre el posteo de Del Moro.

Los inicios de Santiago del Moro en el medio

En diferentes oportunidades y entrevistas, Santiago del Moro se dio lugar a recordar su pasado y la historia de sus inicios en el medio. El famoso comenzó con un programa de radio a los 11 años en su pueblo natal - Tres Algarrobos - y al finalizar con la secundaria, arribó a Buenos Aires para estudiar Comercio Exterior, algo que no lo contentó desde un principio, pero que le sirvió para respetar un “mandato social”, que más tarde abandonó para seguir sus sueños.

Santiago del Moro cuando era pequeño en su pueblo natal (Fuente: Instagram/@santidelmoro)

Con su insistencia en conseguir un lugar en los medios, llegó a MuchMusic y desde ese puntapié como conductor de un programa de música de rock, ganó popularidad, la cual lo trasladó a interpretar diferentes papeles en películas y tiras locales. Con un pie en la actuación y otro en la conducción, la consolidación llegó con los programas radiales y, más tarde, con la presentación de Infama (América). Recientemente, fue quien encabezó dos exitosos realities de Telefe, como lo fueron: MasterChef Celebrity y Gran Hermano 2022.

