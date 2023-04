Las fotos del cumpleaños de 15 de Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani: tres cambios de look y una sorpresiva ausencia

escuchar

Este sábado a la noche, se llevó a cabo la fiesta del cumpleaños de quince de Uma Fabbiani, la hija de Amalia Granata y Cristian ‘el Ogro’ Fabbiani. El evento se realizó con más de 140 invitados, un par de ellos famosos y toda la pompa, en un salón de la localidad de Benavídez, en el norte del Gran Buenos Aires. Para estar a la altura de la celebración, la adolescente se mostró a lo largo de la noche con tres looks diferentes.

El detalle curioso fue que, en la gran cantidad de fotos y videos que se subieron a las redes sociales sobre los 15 de Uma, en ninguna se lo ve al papá de la cumpleañera. El exfutbolista y actual Director Técnico de Deportivo Riestra tampoco dio cuenta de su presencia en el evento en su propio sitio oficial de Instagram. Sin embargo, este domingo, el Ogro hizo un posteo referente al cumpleaños de su hija.

Uma, Amalia, y algunos de los 140 invitados a la fiesta; a la izquierda está Facundo Wendler, el diseñador de los tres vestidos de la hija de Granata y Cristian Fabbiani Ig / @amaliagranata

La fiesta para celebrar los 15 años de Uma, que nació el 23 de abril de 2008 se realizó en el salón de eventos Jano’s, de Benavídez, donde todo se dio de manera soñada para la hija de la diputada provincial por Santa Fe. La joven eligió tres looks diferentes para disfrutar de su día esperado por años: un vestido para recibir a los invitados, otro para la parte central de la gala y un tercero para la etapa más divertida de la fiesta, la de la los bailes más descontracturados.

El vestido que usó Uma Fabbiani para recibir a los invitados de su cumple de 15

Los tres atuendos que vistió Uma fueron realizados por el diseñador Facundo Wendler, bajo la estricta supervisión de Amalia Granata y su hija. El primero de ellos fue un vestido corto, de color gris con lentejuelas, un hombro descubierto y un bandeau.

Amalia Granata, Uma Fabbiani y La Durán, quien hizo su show en el cumpleaños de 15 de la adolescente Ig / @amaliagranata

El segundo vestido que exhibió Uma fue el más formal de los tres. Blanco, largo, con algunas transparencias y un cinto con strass. Un clásico de las fiestas de 15, pero con algunos detalles osados. Con ese vestido, en uno de los momentos más emotivos de la noche, la cumpleañera bailó el vals de los 15 con su pequeño hermanito Roque Squarzon, hijo de Amalia con Leo Squarzon, su actual pareja, que por supuesto estuvo presente en el evento.

Y el tercer vestido de Uma fue el más relajado, para el fin de fiesta. Corto, de un rosa muy sutil y con un top en la parte superior. Como coronación de este atuendo, Uma llevaba en su cabeza una especie de corona, con detalles en rosa que hacían juego con la boa que llevaba como complemento del vestido.

Uno de los tres vestidos que utilizó Uma Fabbiani para su cumple de 15

El menú de la fiesta

Según el informe que hicieron en el programa Secretos Verdaderos (América TV) del cumpleaños, de los 140 invitados, 100 eran jóvenes amigos de Uma y los otros 40, familiares y amigos de la adolescente y de su mamá. Entre los invitados famosos estaban Marcelo Polino y Baby Etchecopar, que alguna vez fueron compañeros de trabajo de Granata en los medios.

Marcelo Polino y Baby Etchecopar, amigos de Amalia Granata, estuvieron presentes en el cumpleaños de 15 de Uma Fabbiani Ig / @amaliagranata

Para el menú, el salón contaba con islas con platos temáticos, como sushi o comida mexicana, pero también hubo un menú standard para todos cuyo plato principal fue un bife de lomo con colchón de hongos acompañado de una milhojas de papas. Aunque también hubo una opción para los invitados que no comen carne: medallón de calabazas, quinoa y puerro.

Uma frente a la torta de sus 15 junto a su mamá, Amalia Granata y a Leo Squarzon

En cuanto a la musica, el DJ se dedicó a pasar toda la música que le gusta a la chica del cumpleaños y además hubo una banda en vivo y el show de La Durán, que hizo bailar y moverse a todos los presentes en el evento.

En cuanto al papá de Uma, el Ogro Fabbiani, si bien no se lo vio en ninguna imagen en las redes, sí aparecieron en diferentes imágenes su mamá y otros familiares de él. Incluso, la actual pareja del exfutbolista, Gimena Vascon, subió fotos a su instagram junto con Uma y los dos hijos que tiene en común con el Ogro.

El tercer y último look que exhibió Uma Fabbiani en su fiesta de 15 Ig / @leo_squarzon

En este sentido, quizás lo más llamativo de la falta de registro de la presencia del papá de Uma se dio en el hecho de que no apareció tampoco en el momento en que a la adolescente se le canta el feliz cumpleaños, frente a la tradicional torta de las quinceañeras. En esta ocasión, allí estuvieron con la joven Amalia Granata y su pareja, Leo Squarzon.

Gimena Vascon, actual pareja de Cristian Fabbiani, estuvo presente en la fiesta de 15 de Uma Fabbiani, junto a los dos hijos que tuvo con el Ogro y con la mejor de las ondas Ig / @gimenavascon

El posteo del Ogro Fabbiani

Sin embargo, este domingo, Fabbiani escribió un extenso posteo en su cuenta de Instagram, en el que se refirió al cumple de 15 de Uma, pero con un descargo en el que, antes que nada, manifiesta su gran amor por su hija, pero que luego parece quejarse de cómo lo trataron como padre, en tono de reproche y con algunos insultos.

Amalia Granata y su pareja, Leo Squarzon, disfrutaron en todo momento de la fiesta de 15 de Uma Fabbiani Ig / @amaliagranata

“A la distancia nacía mi primera hija mujer, Uma. Desde ese día me iba a cambiar la vida para mejor . No sé si fui buen padre mal padre. Yo creo que siempre hice todo para que vos me ames como papá. La vida muchas veces te enseña a pasar tormenta que uno nunca sabe que le puede tocar como padre y vos me enseñaste que siempre la verdad gana”, escribió Fabbiani en el inicio de su posteo.

El posteo de Cristián Ogro Fabbiani sobre el cumpleaños de 15 de Uma Fabbiani, la hija que tuvo con Amalia Granata Ig / @fabbianiok

“Hoy con 15 años, solo espero que seas feliz. Otra cosa no importa, solo tu felicidad. Tuve que pasar mucha m...da que no me merecía por dichos de gente nefasta. Y acá sigo de pie con una familia hermosa que me regaló la vida ya hace 10 años con 3 hijos soñados. Cuando amás a un hijo como padre separado te podés aguantar todo, pero todo lo que te toque vivr”, continuaba el posteo, en tono de queja.

Cristian Fabbiani posteó varias fotos junto a su hija Uma en ocasión del cumpleaños número 15 de la joven Ig / @fabbianiok

El texto del DT de Riestra venía acompañado con una primera foto de Uma en su cumpleaños de 15 junto a los dos hijos que el Ogro tuvo con Vascon, a la sazón, hermanos de la cumpleañera. Pero, en ninguna imagen de la celebración aparecía él. El exfutbolista, en cambio, subió al carrusel de su publicación varias fotos junto a Uma, desde que era bebé hasta estos tiempos.

El Ogro Fabbiani junto a su hija Uma, en una de las fotos que el exfutbolista publicó este domingo en Instagram, por el cumpleaños de 15 de la adolescente Ig / @fabbianiok

“Siempre se sufre más de la cuenta -seguía el extenso texto de Fabbiani-. Porque muchas veces no podés estar ahí para ayudar. Te perdés miles de cosas al lado de tus hijos no solo por estar separados. El tiempo siempre tiene la razón. Las mentiras no duran para toda la vida. La vida hace 15 años ya me enseño que el verdadero amor existe y se llama UMA. Siempre que seas feliz, hija. Papá te ama”.

Marcelo Polino dijo presente en el cumpleaños de 15 de Uma Fabbiani, la hija de su amiga Amalia Granata Ig / @marcelopolino

