Pedro Alfonso contó que se enteró del nacimiento de una de sus hijas con Paula Chaves por Twitter: “Fue tremendo”

La noche en la que se cumplió un mes de su debut como conductor en Noche al Dente (América), Fer Dente contó con la presencia de Pedro Alfonso quien, además de ser una destacada figura del mundo del espectáculo, es uno de sus amigos cercanos. Durante el ciclo que mezcla música en vivo y entrevistas y que se caracteriza por su aire descontracturado y casual, el productor hizo un repaso de su carrera, habló de las canciones que marcaron su vida y recordó uno de los momentos más bizarros de su vida: cuando se enteró del nacimiento de la mayor de sus hijas con Paula Chaves a través de Twitter.

Más de una década atrás, precisamente en el 2010, Paula Chaves -quien, en ese entonces, ya era una cara repetida en la pantalla chica- se sumó al Bailando por un sueño (eltrece), en donde conoció a Pedro Alfonso, quien daba sus primeros pasos en el ambiente del espectáculo en el detrás de cámara.

Con Marcelo Tinelli oficiando como casamentero, la modelo y el productor empezaron una relación que, aunque muchos consideraron que se trataba de una puesta en escena para agregarle picante al certamen de baile, se mantuvo firme a lo largo de los años.

Paula Chaves y Pedro Alfonso se conocieron hace más de una década Instagram

Superado el breve período que decidieron estar separados a mediados del 2011, no solo continuaron como pareja romántica sino que se animaron a trabajar juntos: formaron una de las duplas más populares del Bailando y, en el 2013, hicieron temporada de teatro por primera vez en conjunto. Sin embargo, ese año hubo otra noticia que se robó todo el protagonismo: estaban a la espera de su primer hijo.

Nueve meses después del feliz anuncio, nació Olivia, quien en los años siguientes pasaría a ser la mayor de la casa con la llegada de Baltazar -nacido en el 2016- y Filipa -nacida en el 2020-. Pero el actor y productor de Un plan perfecto no solo recuerda la fecha por la emoción y la felicidad de convertirse en padre por primera vez, sino que la tiene marcada por la particular forma en la que se enteró de lo sucedido.

Paula Chaves y Pedro Alfonso son padres de Olivia, Baltazar y Filipa

Durante su paso por Noche al Dente, durante el segmento bautizado como NotiDente durante el que los invitados deben confirmar o desmentir rumores o datos sobre su vida, Alfonso reveló que supo que Olivia había nacido a través de un portal de noticias.

“Fue tremendo. Llegamos al sanatorio, iba a ser parto natural, pero terminó siendo cesárea. Fue todo medio imprevisto”, relató, dando inicio a la anécdota. Y continuó: “A mi me llevaron a un vestuario, me dieron la cofia y todo eso. Esperaba y nadie me venía a buscar. En un momento dije ‘bueno, voy a ver el celular’, entré a Twitter y vi una placa que decía ‘nació Olivia Alfonso. Y yo estaba en el vestuario pensando ‘nadie me vino a buscar’”.

Sin embargo, aclaró que minutos más tarde lo llamaron para que acompañara a Chaves y que su hija todavía no había nacido. “La prensa nos vio entrar a la clínica y como era inminente, tiraron la primicia”, reflexionó. Sobre esa misma línea, destacó que los primeros años de su relación con la conductora de Bake Off Argentina (Telefe) estuvieron marcados por la sobreexposición mediática y que esto cambió con el paso de los años. “Ahora estamos mejor”, concluyó.

