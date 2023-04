“Es muy duro”: Daniel Gómez Rinaldi se quebró en vivo al hablar de la repentina muerte de Guillermo Calabrese

escuchar

El cocinero Guillermo Calabrese, conocido no solo por su rol como director de la Escuela del Gato Dumas sino por sus largos años de carrera en la televisión argentina, murió en la madrugada del viernes debido a un paro cardíaco, según confirmó a LA NACION uno de sus hijos. Su repentino fallecimiento generó una gran conmoción tanto en el público como entre sus compañeros, quienes durante las horas siguientes acudieron a las redes sociales para dedicarle emotivas despedidas. Por su parte, el periodista Daniel Gómez Rinaldi dio una nota a Intrusos (América) durante la que rompió en llanto al recordar a quien fue su compañero en Qué mañana, con Cala (El Nueve).

Daniel Gómez Rinaldi se quebró en vivo al hablar de la repentina muerte de Guillermo Calabrese

En 2020 y ya consagrado como una de las figuras más destacadas del emblemático show de cocina Cocineros argentinos, Guillermo Calabrese decidió que era momento de buscar nuevos rumbos y se despidió del programa en el que trabajó a lo largo de casi una década. Tras su emotiva salida, permaneció un año alejado de las cámaras hasta que, finalmente, en 2021, debutó como conductor de su propio programa con Qué mañana, con Cala en El Nueve, en donde estuvo hasta el día previo a su muerte.

Luego de que desde el canal emitieran un comunicado en donde aclararon que no saldrían al aire el viernes por respeto a la memoria del chef, el periodista Daniel Gómez Rinaldi habló con el magazine conducido por Florencia de la V y, al referirse al impacto de la noticia, no pudo contener la emoción y se quebró en vivo.

Daniel Gómez Rinaldi forma parte de Que mañana con Cala, el ciclo de elnueve conducido por Guillermo Calabrese Captura de pantalla

“Hoy veníamos para el canal y una productora me dice: ‘Cala tuvo un infarto’. Y le digo: ‘Qué broma, contate otro chiste’. Fue inesperado, veníamos para grabar, estábamos cubriendo días para que Cala se fuera de viaje con su hija a Europa, estaba tan entusiasmado”, expresó, evidentemente conmovido, Daniel Gómez Rinaldi.

A modo de respuesta, Marcela Tauro señaló que notaba que estaba “en shock” y, con total sinceridad, él replicó: “¡Ay sí, Marce! Yo hoy me descompuse cuando venía para acá, para nosotros es muy duro y hace poco perdimos a un compañero de 30 años, Germán (Huergo, sonidista del canal y quien falleció dos meses atrás), imaginate un golpe tras otro. Es duro perder a un compañero con el que vos tenés contacto continuo”.

El mundo de la televisión despide a Guillermo Calabrese

Guillermo Calabrese murió a los 61 años en la madrugada del 21 de abril. De acuerdo con fuentes de la Policía de la Ciudad, cerca de las 3.15 de la mañana, la hija llamó al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) para que lo asistiera ya que se había descompensado. Al llegar al domicilio, los médicos constataron que había sufrido un paro cardiorrespiratorio no traumático. Pese a que realizaron maniobras de reanimación no lograron salvarlo.

Guillermo Calabrese falleció en la madrugada del viernes 21 de abril

La noticia de su muerte generó una gran conmoción entre sus colegas, quienes en las horas siguientes acudieron a las redes sociales para compartir emotivos mensajes y dar sus condolencias a la familia. Entre ellos se destacaron Jimena Monteverde, Juan Ferraro, Ximena Saenz y Ernesto Tenembaum.

LA NACION