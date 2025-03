Condujo un éxito infantil de los 80, se refugió en las sierras y fundó su propio museo

“Acá pasó el diluvio, ahora salió el sol, pero no sabés lo que era la calle. Nosotros estamos a mitad de camino, entre la sierra y el Río Santa Rosa”, fue lo primero que dijo Cecile Charré al levantar el teléfono desde Villa Rumipal, localidad del Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba. Aquel destino lo eligió en 2003, año en el que junto a su marido, Tito Bleuville, decidió dejar atrás la Ciudad de Buenos Aires para preservar su salud mental. “Cuando empezó a llover, yo estaba en la vereda con un machete recuperando troncos para la salamandra”, lanzó, entre risas.

Cecile Charré en la tapa de la revista Billiken en 1983

La sierra se convirtió en su refugio y no lo cambiaría por nada en el mundo, sobre todo, porque allí -y a sus 75 años- todavía puede trabajar para las infancias con el mismo ímpetu con el que empezó hace más de 40 años. No solo tiene vocación, sino también talento, el mismo que la llevó a crear con sus propias manos a Wendy, una perrita con la que hizo Verano mágico, un ciclo infantil que se emitió en Canal 9.

Además de producir sus muñecos, Cecile emite las voces y sonidos de cada uno de ellos. Es que no solo es ventrílocua, sino también polifonista (con la habilidad de emitir diferentes sonidos desde la laringe), don que descubrió cuando tenía 9 años. “Descubrí lo que tenía en la garganta, que podía hacer sonidos que los demás no hacían. Silbaba, aullaba, maullaba y hacía pájaros“, contó.

Cecile Charré descubrió su don cuando tenía solo 9 años Gentileza Cecile Charré

“Y a los 27 años se me ocurrió hacer a la primera perra, a Wendy, la hermanita de Alfonso. En ese momento, me vio con Wendy en brazos Fernando Marín, que en ese momento tenía SuperShow infantil. Como terminaba, quería empezar otro programa, pero no tenía conductoras, entonces me enganchó. Yo era la mujer más tímida y más introvertida del mundo“, se sinceró.

Sin embargo, la timidez no fue un obstáculo para ella. Al poco tiempo, no solo estaba conduciendo Verano Mágico en vivo, sino que recibía invitados de circos todos los días y estaba rodeada de chicos. Además, los viernes tenía su propia obra de títeres.

Pero el batacazo lo dio después, gracias a José de Zer, el periodista argentino reconocido por su trabajo para Nuevediario, el noticiero en el que se destacó por cubrir casos de ovnis. Un día se lo encontró en la calle y este se indignó porque Cecile estaba sin trabajo. “Mirá, andá a ATC. Te pedís la entrevista, te lo ves Alfredo Scalice (gerente general del canal en aquel entonces), que es amigo mío”, le dijo el notero.

Más tarde, Cecile llamó y, junto a Wendy, tuvo una entrevista con Scalice. Este llamó al director y doblajista Néstor D´Alessandro -la voz de Hijitus y la Bruja Cachavacha-, quien mencionó que aquella perrita ya había estado en canal 9. “¿No podés hacer otro perrito?“, le consultó el gerente. Tras darle su afirmación, le repreguntó cuánto tardaría, a lo que ella aseguró que no más de una semana.

“Yo estaba sola, con una hija en cada mano. Y la única plata que tenía en ese momento era para pagar la cuenta de luz”, indicó Cecile. Sin embargo, decidió arriesgarse, ya que pensó que si todo salía bien, “aquel perro le iba a dar para muchas cuentas de luz”. Así fue que el 15 de diciembre del 1981 nació Alfonso, el perrito que marcaría un antes y un después en quienes se prendían a Telejuegos, el programa infantil con mayor rating de la televisión argentina, que combinaba títeres con presentación de dibujos animados y que Cecile conducía junto a Claudia Cherasco.

“A Alfonso lo vieron cuatro generaciones porque los chicos de Telejuegos lo venían a ver con sus papás y con los abuelos, así que ahí son tres generaciones. Y después, los hijos de aquellos chicos, que veían el ciclo y que hoy tienen entre 45 y 50 años, conocieron personalmente a Alfonso en presentaciones”, indicó.

A una semana del debut televisivo, Alfonso ya era famoso. Fue tal el cariño que generó en el público que hasta el día de hoy, cada cumpleaños, tanto de su perrito como suyo, recibe cientos de mensajes a través de Facebook, red social que habitualmente usa. “Me hacen llorar a moco tendido”, dijo.

Cecile junto a Tito y sus títeres (Foto: Gentileza Cecile Charré)

Aunque era su sustento de vida, para Cecile ir al canal significaba mucho más que trabajar. Es que además de que amaba lo que hacía, sabía el impacto que podía generar en los niños que la veían, motivo por el cual más tarde decidió abandonar el ciclo. “Los chicos eran escenografía gratis y yo me negué a seguir poniendo la cara. No los podían tener sentaditos en el pasillo durante horas. Estaban ahí con toda la ansiedad y les decían que vinieran otro día porque no había lugar”, aseveró.

Los títeres y muñecos que hay en La casa del titiritero (Foto: Cecile Charré)

La salida de Cecile significó el final de Telejuegos (que hasta ese entonces no marcaba menos de 25 puntos de rating). Pero no ocurrió lo mismo con su amor por los más chicos, ya que siempre encontró el modo de seguir trasmitiéndole alegría a las infancias. Ya en Córdoba, hacía funciones con su marido, también artesano juguetero, quien falleció de cáncer hace dos años. Junto a él conformaba el equipo perfecto. “Tito hacía las cabezas y todos los mecanismos internos de los muñecos de ventriloquia, es decir, la estructura de madera del cuerpo y las manos. Yo hacía toda la tapicería del cuerpo, las pelucas y los vestuarios”, explicó.

Los títeres y muñecos que hay en La casa del titiritero (Foto: Cecile Charré)

Cecile y Tito lograron convertir su casa en un museo, donde además de tener su taller, se conservan y atesoran miles de juguetes. “La casa del titiritero” -como se puede encontrar en Google Maps- está abierta a la comunidad y allí se pueden encontrar los dulces que ella prepara y vende.

Cecile Charré junto a Alfonso en la actualidad Gentileza Cecile Charré

Minutos antes de finalizar la entrevista, irrumpieron los ladridos del perrito que la acompaña hace nada más ni nada menos que cuatro décadas. Pero, ¿qué significado tiene Alfonso en su vida? ”Es mi socio“, cerró.

