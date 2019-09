Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de septiembre de 2019 • 12:42

En una charla con LA NACIÓN, Sol Pérez confirmó que su suerte en el amor no es buena. "Con los hombres no tengo mucho éxito", dijo la modelo. Y tuvo que hacer otra confesión: ella sigue soltera.

Uno de los rumores más fuertes que vienen sonando es que ella está en pareja con el productor Guillermo Marín. Pero Sol lo desmintió. "Guillermo Marín es lo más. No es mi pareja, nada que ver, es mi productor. Hace tres temporadas que trabajo con él en teatro y estoy re contenta. Este verano también me convocó para hacer una comedia con Carmen Barbieri. Todavía no firmamos nada porque hay, además, una propuesta para Carlos Paz".

También se la vinculó con el dueño de una parrilla de Olivos, pero ella tuvo que salir a aclarar los tantos. "Es un amigo de hace años. Te sacan una foto con alguien y te inventan un romance. Estoy sola".