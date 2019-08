"¡Conmigo no cuenten!": el desplante de Mirtha Legrand al ex CQC Rulo Schijman

El notero y conductor vivió un momento incómodo en la mesa de La Chiqui Crédito: Twitter

12 de agosto de 2019 • 16:23

El notero y conductor Rulo Schijman fue invitado por primera vez al ciclo de Mirtha Legrand el sábado y protagonizó un momento incómodo cuando le pidió a la diva que enviara un saludo a la cámara: la reina de los almuerzos se negó.

"Le iba a pedir que le mande un saludo a Plan TV así la podemos poner después en las ediciones", le comentó Rulo a Mirtha, quien sonrió y no le dio respuesta.

No conforme con esto, el conductor le dijo que también formaba parte del programa Agenda de Fox Sport. "Me pidió mi productor si podemos cerrar alguna nota, así que Mirtha...". A lo que la diva de los almuerzos le contestó de forma fue contundente: "Conmigo no cuenten. Conmigo no cuenten. ¿Tiene otro chivo para pasar?".

Afortunadamente, Rulo es un personaje que se caracteriza por su buena actitud y habilidad para salir de momentos incómodos, por lo que todo quedó como una anécdota divertida.

"Tengo menos programas que Canaletti", admitió Rulo. "Es cierto", reconoció la Chiqui, quien también tenía sentado al periodista experto en policiales en su mesa.