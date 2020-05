Cristina Pérez no pudo contener sus lágrimas al ver las imágenes de un paciente que murió de covid-19.

Todos los días, en los medios de comunicación, se informan los nuevos casos de contagios y muertes por coronavirus . Anoche, se conoció la cara de uno de esos fallecidos que se presentan como fríos números, y Cristina Pérez se quebró al presenciar el informe que mostraba a la víctima cuando aún estaba internada.

La conductora de Telefé Noticias y su compañero, Rodolfo Barili , se contactaron con el doctor Daniel López Rosetti . "Todos los días nos llega del Ministerio el número de personas que fallecieron. Nuestro equipo conoció a una de ellas que se llama José", explicó el profesional antes de presentar la nota con la víctima de coronavirus, mientras se encontraba internada en el hospital Posadas.

Cristina Pérez y Rodolfo Barili presentaron un conmovedor video en Telefe Noticias. 04:46

Video

En la imagen, se podía ver a José acostado y explicando su situación: "No sé cómo me contagié, vine acá por el pie (por diabetes). No tenía síntomas, ni siquiera fiebre. Vine al hospital con mi hijo y mi hija acá y me dijeron que tenía que quedarme internado. Me hicieron los estudios y me dijeron que podía ser un posible virus y ayer me lo confirmaron. Ahora vamos a ver lo que pasa".

Al regresar al piso, Rodolfo Barili le envió un abrazo a la familia. Mientras que su compañera se quebró. "José estaba con el celular pensando en sus hijos, esperando lo mejor. Nosotros compartimos la historia de José como si hubiéramos estado con él. Él no pudo volver con esos hijos en los que pensaba y a quienes les mandamos un beso muy grande", dijo Pérez entre sollozos.