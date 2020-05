Lexi Jones, la hija de Iman y David Bowie, tiene 19 años y es una artista incipiente de California. Su madre vive en Nueva York y hace seis meses que no puede verla Crédito: Instagram Lexi Jones

12 de mayo de 2020 • 16:47

Este lunes, la hija de la supermodelo Iman y David Bowie , Alexandria Zahra Jones , más conocida como Lexi , de 19 años, compartió un post en Instagram donde contó que hace seis meses que no puede ver a su madre, en parte, debido a la pandemia de coronavirus .

"Soy una niña y la extraño mucho", escribió en una publicación por el día de la madre. Allí también pidió que se respetaran las medidas de aislamiento para poder ver a su madre cuanto antes. Iman se encuentra en Nueva York, mientras que Lexi reside en Los Ángeles.

"Por favor, todos, quédense adentro. No he visto a mi mamá en seis meses porque vivimos en costas opuestas y hoy es muy difícil dejar Nueva York . Pero soy una niña y la extraño. Así que, por favor, hagan caso, así no me lleva dos años volver a verla, ¡gracias!", escribió y acompañó el posteo con una tierna foto de ella de niña junto a la supermodelo.

Lexi es la única hija del matrimonio Bowie-Iman. La pareja se casó en 1992. Ambos tenían hijos de relaciones anteriores: Zulekha Haywood (41) de ella y Duncan Jones (48) de él. Iman estuvo casada con el músico hasta su muerte, en 2016.

La hija más pequeña de la pareja vive en California y, de acuerdo con el Daily Mail , vende sus obras de arte a través de la plataforma Depop a un precio promedio de 250 dólares por pieza. Su madre declaró hace unos años que no quería que Lexi fuera modelo o que se convirtiera en una estrella solo por ser hija de un matrimonio célebre.

En una entrevista con Net A Porter de 2018, Iman, de 64 años, dijo: "Todas las agencias y diseñadores me llamaron para decirme que si Lexi quería modelar, ellos estarían encantados. Pero les contesté que no. Sé por qué la quieren a ella: porque es la hija de David Bowie . Me suele decir que soy sobreprotectora y yo le contesto que cuide su vida privada el mayor tiempo posible, porque un día ya no será privada".