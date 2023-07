Coscu dejó de seguir en redes a Lali Espósito y ella le salió fuerte al cruce: “Cuando sos gil, sos muy gil”

escuchar

Las redes sociales volvieron a ser el escenario de un nuevo conflicto, esta vez protagonizado por Lali Espósito y Martín Pérez Disalvo - conocido públicamente como Coscu -. El streamer lleva varios días en el ojo de la tormenta por sus dichos que generaron un fuerte repudio entre los usuarios de las redes. Todo comenzó cuando cuestionó la integridad artística de María Becerra y ella salió al cruce. Ahora, fue la intérprete de “Disciplina” quien lanzó una picante indirecta hacia él en Twitter, en defensa de Becerra, luego de que la dejara de seguir en Instagram por poner “Me Gusta” en un meme sobre él: “Cuando sos gil, normalmente sos muy gil”.

Lali apuntó en Twitter contra Coscu (Foto: Twitter @lalioficial)

El origen del conflicto se remonta al jueves pasado por la noche, cuando en un stream, Coscu analizó la nueva canción de Becerra, “Corazón Vacío” y en un fragmento que se viralizó en las redes, se lo escuchó cuestionar a la cantante: “‘Yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que’, reconozcamos que esa barra la hizo Litkillah o Duki. No me la cuenten. Es un motón”.

María, en tanto, lo cruzó vía Twitter y aseguró que ese fragmento era suyo, al igual que el resto de la canción, a excepción del segundo verso que coescribió con Xross: “No entiendo por qué aún les sorprende o dudan si yo escribo. Escuchan una barra buena y automáticamente confirman que la escribió un hombre. Y por si tienen dudas, también participo en la producción musical y vocal de mis canciones”. Rápidamente, los fanáticos salieron a apoyarla, al igual que sus colegas, entre ellas Cazzu.

Sin embargo, el conflicto no se olvidó con el paso de los días. Al contrario, se acrecentó. Tras el cruce con Becerra, se viralizó un meme que lo tiene como protagonista y que publicó la cuenta de Instagram @peroketoda. El mismo consistió en fragmentos de un video donde se lo pudo ver llorar mientras un par de amigos lo consolaban. Pero sus lágrimas no fueron del todo creíbles para los usuarios de la red social ni para la cuenta, que escribió: “¿Estás llorando?, ¿Me estás cargando?”. Algunos registraron el “Me Gusta” que Lali Espósito le puso a la publicación, en contra de Coscu y en defensa de María, señalándolo como el origen de la pelea.

Los usuarios de las redes captaron el Me Gusta de Lali a un Meme de Coscu

Que la cantante saliera en defensa de su colega aparentemente no le habría gustado mucho a Pérez Disalvo, quien además de dejar de seguirla en Instagram - aunque más tarde deshizo la acción - redobló el embate y evidenció que no simpatiza con la ex Casi Ángeles. Respondió algunas preguntas de sus seguidores de Instagram, incluida cuál era su “Top 5 de mejores cantantes argentinas”. Así, eligió a María Becerra, Tini Stoessel, Nicki Nicole, Emilia Mernes, Nathy Peluso y Sarita, en ese orden, dejando afuera a Espósito.

Coscu no influyó a Lali entre sus cantantes argentinas favoritas (Foto: Instagram @martinpdisalvo)

Pero, entremedio, molesta con la situación y reforzando su defensa, no solo a Becerra, sino a todas las artistas mujeres, la intérprete de “N5″ hizo una picante publicación en Twitter que más de uno interpretó que era para Coscu: “Cuando sos gil, normalmente sos muy gil. ‘Si te crees tan P..., comparemos las p... Yo la pongo sobre la mesa’. ‘KO’. Girl power - que traducido al castellano significa ‘poder femenino’- Besitos”. La frase en cuestión pertenece precisamente a su canción “KO” de su reciente álbum, Lali.

La cuenta de Twitter de LAM compartió un repudiable video de Coscu donde mencionó a Lali Espósito (Foto: Captura Twitter)

Si de algo hay certezas es que en las redes sociales nada pasa inadvertido y en medio del acalorado conflicto se viralizó un repudiable video, que compartió la cuenta de Instagram de El ejército de LAM, donde Coscu hablaba de su “tipo de mujer ideal” y mencionaba a Lali Espósito: “Ya si es enana tiene un 6 de por sí. Entre 1,50 y 1,55 metros ya tiene seis puntos arriba. Después, dos cabezas, ahí tiene dos puntos más, ocho. Una linda cara, 10. Ya está, no pido nada más. Tiene el culo de mi tío abuelo, no importa, estamos de ruta igual. Me das una enana con dos cabezobich y linda de cara... O sea, Lali Espositardo”.

