El fuerte cruce de Jey Mammon con Pampito y Laura Ubfal: “Que me compares con Darthés es una falta de respeto”

Este miércoles y después de más de tres meses de que Lucas Benvenuto lo acusara de haber abusado sexualmente de él cuándo era menor de edad, Juan Martín Rago -conocido artísticamente como Jey Mammon- reapareció en la televisión y por primera vez tuvo un mano a mano en Intrusos (América), donde habló de las acusaciones en su contra y sus intenciones de limpiar su imagen. Sin embargo, como era de esperar, los cruces con el panel se multiplicaron. El conductor tuvo un acalorado intercambio con Laura Ubfal y con Pampito en pleno vivo, donde se dijeron de todo.

“Me acuerdo una frase que vos le dijiste a Lucas: ‘Te deseo de corazón que puedas sanar tu alma’. Lucas dice que eso, obviamente para vos no fue así, se lo dijiste también a los 14 años. Yo no sé si se lo dijiste a los 14, pero a mí la verdad me cuesta creer que vos no sabías lo que él había vivido, que no sabías nada. Eso es lo que me duele, porque no lo puedo terminar de creer en una persona como Lucas, además con casos comprobados en la justicia, que en tantos años de relación vos no hayas sabido lo que él vivió y, por otro lado, que vayas contra él”, acusó Laura Ubfal.

El fuerte cruce entre Jey Mammon y Laura Ubfal en Intrusos

En esta misma línea, la panelista del programa agregó: “A mí la verdad, te lo digo de frente, me parece la técnica Darthés y yo estoy en contra de ir contra él. Yo entiendo que vos decís ‘yo soy la víctima’ pero lo que no entiendo es por qué vas contra él”. Ante esto, Jey Mammon no se quedó callado y la interrumpió para responderle.

“Si abrimos el juego al panel, ¿Es para que hagan preguntas o para que me juzguen? ‘Yo no te creo que a los 14...’. Eso no es una pregunta Laura, disculpame. Me parece una falta de respeto de tu parte. No es una cuestión de fe esto”, lanzó y en medio de la acalorada discusión de la que también participó Pampito, expuso: “Que me comparen con Darthés también me parece una falta de respeto”.

Noticia en desarrollo

