La expresión de un conductor que descolocó a María Becerra en un programa de TV de España

María Becerra, conocida artísticamente como “La Nena”, visitó este lunes el programa español La Resistencia, el cual ganó fama entre el público argentino tras el paso de distintas estrellas de la música como “Lali” Espósito y “Tini” Stoessel. En esta ocasión la cantante quedó atónita tras una típica y llamativa expresión española que pronunció el conductor David Broncano, de la cual su connotación en la Argentina se podría considerar como subida de tono.

La expresión que descolocó a María Becerra en la televisión española (Fuente: Instagram/@laresistenciacero)

En un encuentro extendido en donde la cantante habló acerca de su presente laboral, su éxito rotundo en América Latina y sus proyectos a futuro, el conductor inclinó el tema de la conversación por cuestiones divertidas y vinculadas a las diferencias que existen entre el vocabulario argentino y el español. En una serie de videos que compartió La Resistencia en su cuenta de Instagram, luego de la emisión del programa, uno de ellos fue el que más destacó por sobre todos.

“El cariño y el aprecio que te tengo yo a ti, me la pongo en agosto”, indicó el conductor y continuó: “En pleno verano, me voy a Sevilla y me pongo ahí tu camiseta con mi poll***”. En ese instante Becerra reaccionó con un gesto de sorpresa y preguntó: “¿Con qué?”. Ante tal confusión por el significado de esa expresión, tanto el conductor como el resto del equipo de producción y los invitados presentes esbozaron una carcajada.

“O sea, bueno. Es que hay mucha confusión lingüística. Con mi poll*** o con mi co*** se dice cuando eres valiente con algo”, describió luego de unos minutos Broncano. “Ah, ok”, respondió desconcertada Becerra.

En tanto, fuera de hacerla sentir una mala experiencia dentro del estudio de televisión, el conductor le dio de probar pickles. “Muy bueno. Aprobado”, contestó La Nena y el conductor replicó: “Es bien amargo. Por hacer la broma me lo voy a comer entero pero es demasiado ¿no?. A puro vinagre y todo entero me puede dar algo”. De manera inteligente y en tono de broma, Becerra le devolvió con la peculiar expresión española: “Te llega a la poll***”.

Además de ese momento hilarante, también se vivieron diferentes episodios en donde La Nena enseñó un poco de argentinidad al conductor y le explicó acerca de algunas maneras propias de hablar dentro de nuestra cultura. Una de las intrigas de Broncano fue usar “obvio”, que según comentó, en España “entró fuerte”. “En Argentina lo dicen siempre. En lugar de decir ‘sí' o ‘claro’, dicen ‘obvio’. Como: ‘¿Vamos al boliche? Obvio’”, señaló.

María Becerra explica la expresión: "Obvio" (Fuente: Instagram/@laresistenciacero)

Tras oír cómo pronunció el conductor aquella palabra, Becerra lo corrigió, ya que la unión de las dos “b” “v” pareció una “p”. “Ustedes lo dicen como en la película El hoyo. Hay un personaje ahí que dice ‘opvio’, el viejito”. Luego de eso, ambos rieron.

El apodo con el que llamaban a María Becerra de chica

En su visita a La Resistencia, María Becerra contó por qué en la escuela sus compañeras le decían “La Chola” al igual que su familia. La oriunda de Quilmes contó para la televisión española el origen de ese apodo y enterneció al conductor.

María Becerra contó el apodo que tenía de chica (Fuente: Instagram/@laresistenciacero)

“A mí me dejaban mucho en la casa de una amiguita cuando mis papás trabajaban. Y esa amiguita tenía una niñera. Por eso, para no pagar niñera me dejaban con ella”, refirió entre risas la cantante y continuó: “Me dejaban con La Chola. Se llamaba así. Yo la re quería, me había encariñado. Cuando volvía a casa decía siempre: ‘La Chola, La Chola…’. Y es por eso que me pusieron La Chola por ella”. Ante la consulta de David Broncano sobre la mujer, La Nena contó: “La quería, era muy viejita”.

