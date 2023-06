Furiosa, Sofía “Jujuy” Jiménez contó intimidades de su escandalosa separación y apuntó contra su ex: “No se vuelve”

escuchar

Semanas atrás, Sofía “Jujuy” Jiménez armó las valijas, se despidió de la Argentina y abordó el avión que la llevaría hasta Croacia, país en donde la esperaba el inicio de un soñado proyecto laboral. Aunque no dio muchos detalles sobre el mismo, dio a entender que debía alejarse de las redes sociales por un tiempo. Cuando volvió a tener contacto con el mundo y se disponía a disfrutar de unas vacaciones con amigos en Europa, se encontró con una dura noticia: Bautista Bello, su pareja, protagonizó una serie de fotos que se volvieron virales en donde se lo veía a los besos con otra mujer.

Sofía “Jujuy” Jiménez contó intimidades de su escandalosa separación y apuntó contra su ex

Totalmente sobrellevada por la emoción del momento, la exparticipante de The Challenge Argentina (Telefe) compartió una serie de desgarradores videos en los que, bañada en lágrimas, se refirió a cómo descubrió lo sucedido y dejó en claro que estaba muy afectada por la situación. Un par de horas más tarde, volvió a realizar un descargo, pero en esa oportunidad se detuvo a contar detalles sobre la separación y aprovechó la oportunidad para enviarle un ácido mensaje a su ahora exnovio.

“Yo soy muy transparente, no puedo mentir y la verdad que estoy rota, estoy partida al medio. No lo puedo creer, estoy desilusionadísima. En shock también. En este momento no puedo decir demasiado tampoco. Tenía mis planes, tenía cosas para hacer juntos y ya está, cuando te rompen el corazón, no hay vuelta atrás. La traición es, lo pienso y no lo puedo creer, digamos, no lo entiendo”, disparó Jujuy Jiménez, al comienzo de las publicaciones que hizo apenas enterada de la noticia.

Jujuy Jiménez junto a su exnovio, Bautista Bello (Foto Instagram @sofijuok)

Según relató, después de su viaje a Croacia y ya instalada en Barcelona en donde pasaría unos días con amigos, le llegaron múltiples mensajes en donde le compartían las fotos de Bautista Bello quien, durante sus vacaciones en Río de Janeiro, fue visto a los besos con otra mujer durante una noche en el boliche.

Horas más tarde, compartió un extenso escrito sobre una filmación de la playa española en donde pasó el día. En el mismo, no solo volvió a remarcar su desilusión sino que reveló todos los planes a futuro que había construido junto a Bello y que se vieron interrumpidos por su traición.

Las fotos de Bautista Bello, el ex de Jujuy Jiménez, junto a otra mujer (Foto Instagram @gossipeame)

“Así como el mar y su energía transformadora, elijo conectar con ese no sé qué tan sanador que tiene. Sé que la vida tiene algo mucho mejor para regalarme, claramente hoy no entiendo qué ni por qué me está pasando esto, se siente tan doloroso por dentro y me siento tan bol*da por fuera. Lo di todo y confié tanto ¡Sé que muchas me entienden! Confío más que nunca y elijo creer que todo pasa por algo”, manifestó.

Luego, como si le estuviese hablando de manera directa a quien fue su novio desde el 2021, dijo: “Pensando en ser padres juntos, armar una familia, el regalón de cumpleaños que te acababa de hacer para que juntos descubramos Europa, ¿de verdad? ¿Así es como se trata a la mujer que querés como mamá de tus hijos? ¿Así? ¿De verdad Bau? Y Jr (el hijo de Bello, fruto de una relación anterior), lo que lo voy a extrañar”.

Jujuy Jiménez confirmó que su novio le fue infiel

Finalmente, advirtió: “Ojalá muchos hombres también lean esto y aprendan de una vez que lo valioso se cuida, que las mentiras lastiman y que con las traiciones no hay vuelta atrás”. Dicho eso, agradeció el apoyo y el cariño que le llegó tanto de parte de sus seres queridos como del público.

Por su parte, Bautista Bello -quien se caracteriza por su perfil bajo- no solo no salió a hablar públicamente sino que se negó a dar declaraciones a los medios. Según reveló Yanina Latorre en LAM (América), cuando lo contactó la prensa respondió: “Agradezco mucho el interés, pero no tengo nada que decir”.

